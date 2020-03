Fuerte polémica con Jimena Barón por ponerle "humor" a la cuarentena

Jimena Barón se metió en una nueva polémica tras la publicación en su cuenta de Instagram de un video donde se la ve jugando con un rollo de papel higiénico sentada en un inodoro.

El periodista Rodrigo Lussich, en Intrusos, cuestionó que la actitud de La Cobra y lo consideró "un acto de cinismo".

"Creo que hoy, jugar con esto, es un acto de cinismo. Y no lo creo solo de Pachano, lo creo de Jimena Barón que se sienta en un inodoro y juega con que se le acaba el papel higiénico. Los famosos juegan con una impunidad que va al borde, que no corre para todo, que no va para todo. Creen que porque son graciosos en las redes y tienen millones de seguidores pueden hacer lo que quieren. Entonces, caen en una impunidad cínica", dijo el periodista.

Sin embargo, Jimena no se quedó atrás y en lugar de llamarse a silencio, salió a responder los cuestionamientos a través de su cuenta de Twitter, donde explicó su comportamiento, en pleno aislamiento social tras su regreso de los Estados Unidos.

"Yo, escondiendo la chabomba, armando el video de la nueva polémica. Ay, ay, ay. Besos chicos, les mando más besos", escribió la artista en uno de los tweets, tras lo cual comenzó a dar explicaciones.

"A ver chicos, fueron muchos videos parodiando demencialmente la cuarentena. Estoy en chabomba actuando. Hay mucha gente que se ríe, es la idea. Es mejor ignorar al que no bancamos. Los que me odian, laburen esa obsesión, les va a hacer mal. Besos virtuales a todos por igual. PD: Cuando perdí la final del Bailando (2018) subí un video igual, con el trofeo ‘cebollitas’ por toda la casa, sola, uno actuando que hacía pis. Igual. No pasó nada más que gente que se cagó de risa. Dato curioso", expresó Barón.

En esa línea, continuó: "Y si les indigna 'el humor' con respecto a la situación que estamos viviendo, no creo que hacer chistes con internaciones, psiquiatras y pastillas sea ejemplo de nada. Yo siempre me río de mí misma, hasta cuando se ríen de mí con mala leche. Lo lamento, pero me hacen reír también".

Y finalizó: "Me entristece la necesidad de odiar, en general. Entiendo que está todo muy podrido y que hay una furia instalada, pero me da tristeza que se fomente, se elija y se disfrute. Una especie de obsesión con el odio y el odiado. Agresión, pochoclos y ver si logramos tirar al otro y gozarlo. Los que puedan aprovechar el tiempo de encierro para jugar y conectar con la familia, háganlo. Dicho esto, desconecto y arranca el campamento en casa (dormir en el sillón con la sábana onda carpa). Que descansen".