Fuerte cruce entre entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi por el romance de Tini y De Paul: "Maleducada y atrevida"

Las panelistas de LAM protagonizaron un tenso momento en vivo por la información que manejaban. Luego, de Brito discutió con Taboada: "No te hagas la tonta"

Todo comenzó cuando Berardi expresó que le “llegó la información que estaban parando en una playa”. Frente a esto, mientras la angelita se encontraba relatando más detalles, Yanina la interrumpió y dijo: “Acá me dicen ellos que alquilaron una casa" , contradiciendo lo que pudo averiguar su compañera.

Twitter ya intentó convertirse en símbolo de la libertad de expresión y no le fue bien

En ese marco, la esposa de Diego Latorre continuó: "yo hablo con protagonistas", dando a entender que las fuentes de Berardi provienen de terceros.

Luego, Estefanía dijo que De Paul había sido "desprolijo" para manejar su privaciad a la hora de conocer a Tini, pero que, sin embargo, "no tiene la información tan detallada como la tiene Yanina”. En ese momento, Latorre volvió a interrumpirla y le contestó: “Lo mejor sería que me mires a la cara en vez de bardearme y mandar tuits, cuando cuento el relato”.

https://twitter.com/AmericaTV/status/1518757326408372226 PICANTE ENFRENTAMIENTO entre Yanina Latorre y Estefi Berardi en #LAM



Además, Andrea Taboada vs. Ángel de Brito: "No te lo voy a permitir". pic.twitter.com/HCFIWX7XBu — América TV (@AmericaTV) April 26, 2022 Twitter">

Y agregó: “Yo soy una mina que labura y que trabaja con fuentes y que le cree a sus fuentes que son protagonistas. Vos andás contando likes mientras yo estoy hablando con ellos en Europa".

"Fuentes también porque tengo un montón de data. Puedo hacer las dos cosas porque me da la cabeza para hacer las dos cosas por suerte", respondió Berardi.

“Sos una maleducada y una atrevida, porque no me lo decís a la cara y te haces la víctima en Twitter”, cerró Yanina.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Como acostumbra el programa, las nuevas controversias no tardaron en llegar y al poco tiempo el conductor de Brito discutió con la panelista Andrea Taboada.

Inesperado cruce entre Ángel de Brito y Andrea Taboada en LAM: "No te lo voy a permitir"

Mientras continuaban con todos los detalles de la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, otro tenso momento se produjo en el vivo de LAM entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi, que desencadenó en un ida y vuelta entre Ángel de Brito y Andrea Taboada.

Es que Estefi hizo un posteo en Twitter que decía: "muy coucheado el relato", al mismo tiempo que Latorre daba su información y por este motivo se generó un nuevo cruce. Ante esta situación, Andrea Taboada se puso del lado de Yanina, pero Ángel de Brito las frenó y aseguró que Taboada también había tuiteado “en medio del programa”.

"No se hagan las vivas. Vos también lo hiciste Andrea no te hagas la tonta", disparó el conductor de LAM. "No, perdóname, mientras estaba en el program a una compañera, jamás", respondió Andrea Taboada.

"Nunca, jamás lo hice. Ahí no te lo voy a permitir, Ángel de Brito", siguió diciendo la panelista. "Andrea, no seas caradura. Yo te he visto tuitear en contra de tus compañeras, como ahora le están criticando a ella (Estefanía)", siguió Ángel.

"No en el programa. Las diferencias que tuve con la señora Latorre fue de frente. Nunca agarré el Twitter mientras yo estaba discutiendo con alguien", refutó Taboada.

"¿Nunca bardeaste a una compañera?", indagó De Brito."Mientras iba el programa, no", respondió la angelita.