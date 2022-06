Fuerte cruce entre Chanchi Estévez y Alex Caniggia durante la trunca definición de El Hotel de Los Famosos

Minutos antes también se había visto una pelea entre Estévez y Alex Caniggia, la cual se desató en pleno duelo. Es que, en el momento en que Sabrina aventajaba a Lisa en la competencia, Locho Loccissano le indicó un movimiento a la ex Bandana para que pudiera ponerse a tiro, gesto que el Chanchi repudió con un empujón y un enérgico: “No des indicaciones”. A lo que inmediatamente respondió Caniggia en defensa del ex Combate. “¿Qué lo tocas, gato? No lo toques. ¿Qué te pasa? ¿Qué lo tocas, gato?, lo apuró Alex y el campeón con Racing no dudó en levantarse a pelear.

En ese marco, de pronto, la tribuna se agitó y se rompieron algunas maderas, mientras las mujeres seguían palo y palo en el duelo. Martín Salwe, que quiso oficiar de mediador, se puso en el medio de los dos para separar, pero a Caniggia no lo podían frenar y seguía gritándole al Chanchi.

¡BRONCA EN LA H! LA PELEA ENTRE ALEX Y CHANCHI en medio del duelo de Sabri Carballo y Lissa Vera

“Locho no me daba bolilla, entonces un poco lo empujé como para decirle que no dé más instrucciones. Ahí Alex saltó como justiciero y casi nos vamos a las manos. Pero no pasó nada, fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego”, dijo Estévez en el backstage.

En su tarea, Lissa y Sabrina siguieron compitiendo como si nada y poniéndole todo al duelo. Sabrina mantuvo la pequeña ventaja y finalmente logró colocar la tarjeta dorada en el centro del puente de la “H”, alcanzando la victoria y dejando en el camino a Vera. Extenuadas, ambas se dieron un sentido abrazo, mientras a su alrededor se palpaba una extraña tensión.

Incluso, los conductores Carolina Pampita Ardohain y Leandro Chino Leunis, no anunciaron con gran entusiasmo a la ganadora y se tomaron unos minutos para dejar a los participantes que bajaran la efervescencia y se calmaran los ánimos entre los protagonistas de la pelea.

“Estábamos observando la parte final del juego y vimos una anomalía en el recorrido final de Sabri: ella estaba subiendo por el lugar indicado, el lugar central, y a partir de una indicación de un compañero, ella cambia el recorrido y sube por el costado. Lo vimos en el video y Martín te dice: ‘No, no, andá por el costado’. Subiste por un lugar que no era el lugar correcto, lamentablemente. Siempre las reglas fueron claras: hay que subir por el medio y siempre bajar por el costado”, dijo Leunis como introducción al veredicto.

“Hemos decidido, entonces, que vamos a repetir la parte final. Van a hacer una carrera, cabeza a cabeza, partiendo desde la mesa con la tarjeta. Van a tener que ir, poner la tarjeta en el ascensor, subir por el centro como corresponde, llegar a la parte alta, lograr que llegue a la parte alta la tarjeta y colocarla en el centro. Van a tener que en la cancha definir realmente quién se queda y quién se va”, cerró el conductor y dejando todo listo para que este martes, finalmente, se sepa quién abandona el Hotel.