La bailarina Lourdes Sánchez tuvo que ser internada de urgencia el viernes por la noche para luego someterse a una delicada operación en la cual le extirparon las trompas de Falopio y el apéndice.

Hacía varios días que la pareja del productor Chato Prada venía padeciendo un fuerte dolor abdominal que surgió luego de su viaje a Nueva York con Sofía Morandi. Durante el vuelo de regreso a Buenos Aires se le desató una hemorragia y al ingresar a la guardia le informaron que se trataba de un quiste.

Pese a la medicación, los dolores y la hemorragia continuaron hasta que este viernes tuvo que se internada de urgencia. Los médicos indicaron que Lourdes tenía una infección generalizada en el apéndice y las trompas de Falopio, al punto que corría el riesgo de perder los ovarios, según informó Yanina Latorre en el programa "Polino auténtico".

lourdes1.JPG

"Me operaron, me sacaron las trompas de Falopio y el apéndice. Fue un milagro que no muera. Fue anoche de urgencia. Estoy muy dolorida pero muy feliz de estar viva. Fue un milagro", le escribió Lourdes a Yanina desde el hospital.

Según mostró en sus redes sociales, la bailarina se recupera en buenas condiciones tras la intervención quirúrgica que tuvo una duración de tres horas.