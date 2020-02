Frusciante volvió a tocar con los Red Hot

Aunque se había anunciado que el retorno oficial a los escenarios de los Red Hot Chili Peppers con John Frusciante se produciría en mayo, una actuación en Los Ángeles marcó el segundo regreso del guitarrista a la banda. El "hijo pródigo" además tocó junto a Dave Navarro, quien lo reemplazara en RHCP en la época del disco One Hot Minute. El mini show fue durante un homenaje al productor cinematográfico Andrew Burkle, pero el reencuentro de Frusciante con los Red Hot Chili Peppers no fue pleno, ya que de la actuación no participó el baterista Chad Smith. En su lugar estuvo Stephen Perkins, de Jane's Addiction, banda que también actuó en el tributo.

Red Hot Chili Peppers - Give it Away [FIRST SHOW BACK WITH JOHN FRUSCIANTE]