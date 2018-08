Todo sucedió con un recuerdo que compartió el conductor sobre José Chatruc, quien se enfrentó en El Rosco al periodista Fernando Carlos. "José vino de ojotas blancas. Vino de jugar al tenis y se había olvidado el calzado", dijo Iván.

Pero luego, cuando presentó al resto de los invitados, nunca imaginó la sorpresa que había preparado Villarreal.

Fredy

"Quiero desmitificar lo que hizo Chatruc, que vino en ojotas", comentó el humorista. Y continuó: "Porque antes los periodistas eran minotauros, era de la cintura para arriba. Pero uno que a veces se viste bien, tiene que lucirlo".

En ese momento, Freddy se paró y mostró que estaba en bóxer. "No, no no, que está haciendo", dijo Chatruc. "Está en bolas", arrojó la actriz Mica Vázquez.





