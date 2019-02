Francia hará una remake de "Mi obra maestra"

La película "Mi obra maestra", dirigida por Gastón Duprat y protagonizada Luis Brandoni y Guillermo Francella, tendrá una remake francesa. La compañía Kinovista de Francia compró los derechos par reversionar la comedia que se estrenó en Argentina el año pasado con buenas críticas y que tuvo su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Si bien aún no se definieron a los intérpretes franceses que tomarán los papeles que hicieron Francella y Brandoni, ya se confirmó que la película se estrenará en el segundo semestre de 2020 y que llevará por título "Un Coup de Maître" ("Un golpe maestro"). Además, otras propuestas de remake provenientes de Estados Unidos y de Inglaterra son analizadas por las productoras que llevaron a cabo la película, Mediapro, Arco Libre y Televisión Abierta.

"Mi obra maestra" inició su recorrido en el prestigioso Festival de Cine de Venecia, donde tuvo su estreno mundial y recibió una ovación de pie de varios minutos. En Argentina se estrenó el 16 de agosto del año pasado y la vieron 732.668 espectadores, producto de un extraordinario efecto de boca en boca que la sostuvo cuatro meses en cartel.

El filme tuvo un exitosa performance de ventas internacionales. Se ha vendido para su estreno en China, España, Francia, Grecia, Taiwán, Italia, Suiza, República Checa, Eslovaquia, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. También fue adquirida por Netflix Latinoamérica.

La película cuenta la relación de un artista plástico, Renzo (interpretado por Brandoni), y su representante, Arturo (Francella).

Arturo es un galerista de arte encantador, sofisticado y un tanto inescrupuloso. Tiene su propia galería de arte en el centro de Buenos Aires, ciudad que le fascina desde siempre. Renzo es un pintor hosco, algo salvaje y en franca decadencia. Odia el contacto social y está al borde de la indigencia, sostenido sólo por su único alumno. El galerista logra asociarse con una influyente coleccionista internacional, Dudú, y junto a ella intenta por todos los medios reflotar la carrera del pintor fracasado, pero las cosas no salen como era esperado. Entonces Arturo lleva adelante un plan muy arriesgado que puede cambiar su vida para siempre.

Según contó Francella en el momento del estreno, "Mi obra maestra" habla de "cuestiones que se vuelven universales: la amistad, el paso del tiempo, la vigencia de las personas y el advenimiento de las cosas nuevas. El caso de Renzo, el pintor en la película, ejemplifica qué pasa con una persona que en determinada década descuella en su trabajo y luego no vuelve a ser convocada. Es alguien talentoso, pero está enojado, no encaja en el mundo actual y no entiende qué sucede. Es una cuestión que no sólo se ve en el mundo del arte", reflexionó.