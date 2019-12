Francella reveló cómo será Casados con hijos en el teatro

Guillermo Francella comenzará el 2020 con nuevos desafíos, entre los que se encuentran el retorno a la pantalla chica de la exitosa sitcom Casados con hijos y el estreno inminente de El robo del Siglo, donde se pondrá en la piel de Mario Vitette, el hombre que asaltó en 2006 el Banco Río.

Pero la llegada al Gran Rex de la exitosa Casados con hijos -un éxito en la televisión y cuya primera versión de 2005 aún se sigue viendo en los hogares argentinos- concita la atención de sus seguidores: "Por más de que el contexto social haya cambiado es medio difícil cambiar la esencia de Casados con hijos. Por supuesto que algunas temáticas que nos divertían en 2005 hoy vamos a tratar de evitarlas", dijo en una entrevista.

Durante las tratativas para llevar la exitosa comedia al teatro se puso en duda la presencia de Erica Rivas, quien interpretó de forma brillante a María Elena Fuseneco: "Ella nos planteaba de qué nos íbamos a reír ahora. Y yo le decía: 'De lo mismo, Érica', porque aquello fue en 2005 pero en 2019 lo siguen dando. Sería medio raro ir con un contexto totalmente antagónico porque frustraríamos a todos los espectadores fanáticos que hacen años que siguen viendo el programa", aclaró Francella.

casadoshijos.jpg

"María Elena -continuó desmenuzando el actor- va a ser cada vez más feminista, y Pepe cada vez más machirulo, como se dice ahora. Si ella le llega a hablar con lenguaje inclusivo imaginate cuál puede llegar a ser su reacción. Tampoco Moni era una mujer que le rendía pleitesía, que le hacía la comida, al contrario. Él era machista pero todo su entorno no. Por supuesto que vamos a ver de qué manera escribir ese libro para que tenga la carnadura que tiene que tener en el 2020", explicó en la charla con La Nación.

Embed

Sobre el personaje que interpretará en El robo del siglo, Francella dijo que se puso en contacto telefónico con Mario Vitette -hoy extraditado a Uruguay- el primer día de rodaje: "Tiene un histrionismo particular. Me ofreció el traje gris que usó, me habló del hijito que tiene, que es hincha de Racing", destacó el actor.

>> Leer más: Los polémicos tuits que convirtieron a Guillermo Francella en tendencia

Pero no fue el único contacto entre ambos: "Un día un amigo que pinta me pidió que lo acompañe a ArteBA y me encontré con una chica que me dijo: 'Yo fui rehén de él. Me trató muy bien, yo estaba muy nerviosa, temblaba y él me tranquilizó'. Lo recodaba bien. Cuando hablé con él le conté esta anécdota y me dice: 'Qué maravilla, que alguien después de haber cometido un hecho delictivo me recuerde con ese cariño es maravilloso para mí'".