Francella asegura que "la grieta nunca desapareció"

Incluso cuando habla de los temas más serios no pierde esa chispa que sólo él tiene. Excéntrico, perspicaz y agudo, Guillermo Francella transita la comedia más cómica hasta el drama más denso y va de la pantalla al escenario sin escalas. Esta vez, este ícono del entretenimiento se pone detrás del escenario para dirigir "Perfectos desconocidos", una obra basada en la exitosa película italiana de Paolo Genovese que batió todos los récords de audiencia en el mundo. La comedia, que desde 2018 viene revolucionando avenida Corrientes en Capital Federal con un elenco de lujo, se presenta el próximo viernes y sábado, a las 21, en el Auditorio Fundación Astengo (Mitre 754).

La trama de la pieza se sitúa en una reunión de cuatro amigos de toda la vida y sus respectivas parejas. La dueña de casa propone un juego: que cada uno deje su celular sobre la mesa y todo mensaje o llamada que llegue, sea leído o escuchado por todos, para probar que nadie tiene nada que ocultar. Lo que sigue oscilará entre lo hilarante y lo dramático mientras los secretos de cada uno se irán revelando de forma tal que al final de la velada, nada volverá a ser como era.

"Es un juego que no me gustaría jugar porque no me da ningún placer que escuchen cosas que hablo con un amigo. Como dice la obra "el teléfono es nuestra caja negra", sostiene Francella en una entrevista exclusiva con Escenario en la que habló de todo. El protagonista de la ganadora del Oscar, "El secreto de sus ojos", "Corazón de León", "El clan", "Animal", "Mi obra maestra" y los éxitos televisivos "Naranja y media", "Poné a Francella" y "Casados con hijos" aseguró que está entusiasmado con el advenimiento de nuevas plataformas de streaming "para que los actores puedan encontrar más fuentes de trabajo y haya más ficción" y confirmó que "Casados con hijos" estará en el teatro el año que viene. Además, después de ser trending topic en Twitter días atrás por algo que jamás dijo, aclaró: "No uso redes, las odio". Y dio su veredicto sobre la realidad argentina: "La grieta nunca desapareció. Lo único que le pido a Dios es que estos agitadores y desestabilizadores no conduzcan a un caos. No fogoneen el apocalipsis". Y ante la crisis, aconsejo a la gente ver "El Zorro", "El Chavo", "Casados con hijos" y no los noticieros "porque te terminan lastimando". Con ustedes, el gran Guillermo Francella.

—¿Por qué elegiste dirigir "Perfectos desconocidos"?

—Por muchas razones. Cuando vi el material me sedujo muchísimo, me gustó el universo que trataba y lo vi muy cercano al mundo teatral, se podía adaptar. Tenía muchas ganas de hacerlo porque el tema es tan actual, tan cotidiano, de este mundo nuevo de la tecnología, las redes, los celulares, la ausencia de privacidad, la exposición, de desnudarse ante el otro. La obra tiene un disparador mortal: son cuatro matrimonios que semanalmente se encuentran a cenar y la anfitriona propone un juego: ya que se conocen tanto los integrantes de la cena, dice que mientras dure la reunión, cada mensaje y llamada se comparta entre todos en alta voz. Un juego bastante particular que genera un montón de cosas, desde carcajadas hasta angustia y reflexión.

—Paolo Genovese dijo que no le gustó ninguna de las remakes de la película que hicieron en Grecia, Turquía, España o Francia. ¿Pudo ver tu obra? ¿Qué te dijo?

—¡Sí, la vio! Paolo vino a la Argentina y quedó fascinado con la obra. Le gustó mucho la vuelta de rosca que le encontramos para generar el efecto que él provocó con respeto a si era onírico o no. En teatro me costó un poco llevar a cabo el final que es tan particular. Una de las cosas que más le fascinó a Paolo fue que quedó impactado con el vínculo del elenco. Me dijo "¿Ellos son amigos en la vida?". Y le dije "No, ¡son actores!" Eso es lo que provocamos con el equipo talentoso que tengo. Es como espiar por el ojito de una cerradura a siete personas que están hablando con una gran cotidianeidad y verosimilitud. Es lo que busqué y anhelé.

—Hace poco, Pamela David dijo le revisaba el celular a su marido hasta que dejó de hacerlo y dijo que "el que busca encuentra". ¿Sos de revisar y dejar que te revisen? ¿La clave del celular se comparte?

—(risas) Pero la obra no habla solamente de si estás engañando a tu compañera o compañero, sino que habla de algo mucho más profundo. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando personalmente, y te entra un llamado telefónico de tu hermana, de tu madre o de tu novio, te incomoda que yo escuche. Por eso la pieza habla del abandono de la intimidad. Por supuesto que también se habla de cosas escondidas que no sabés cómo pueden terminar. Es un juego que no me gustaría jugar porque no me da ningún placer que escuchen cosas que hablo con un amigo. Y como dice la obra "el teléfono es nuestra caja negra".

—Esta semana tu nombre se volvió tendencia en Twitter de manera insólita luego de que una cuenta con tu nombre se haya manifestado a favor de Mauricio Macri. ¿Cómo tomaste esto?

—Lo denuncié de mil maneras. Lo hablé públicamente en medios televisivos y radiales, ahora de nuevo, pero la cuenta sigue estando. Hay una impunidad absoluta. Dicen que la única manera de sacar a los truchos es creando una cuenta oficial pero no me dan ganas. Que hagan lo que quieran, no uso redes, las odio.

—¿Por qué no tenés ninguna red social?

—Te juro que no me gusta para nada, es mi mundo privado. A mí me parece muy bien que la gente tenga su Instagram o Facebook o lo que sea para difundir trabajos. Pero el compartir toda su vida, desde la mañana con el desayuno: "Hola buen día". ¡Na, me muero! Y a la noche se van a acostar y ponen "¡hasta mañana!". ¡Dios mio, me tienen que internar para hacer eso, no podría nunca en la vida!

—Se viven tiempos complicados antes de las elecciones. ¿Cómo ves el presente del país? ¿Volvió la grieta?

—La grieta nunca desapareció. Lo único que le pido a Dios es que estos agitadores y desestabilizadores no conduzcan a un caos. Es muy notorio que está todo orquestado. Me parece muy exagerado todo. No comulgo con ninguna acción que sea antidemocrática. Que asuma quien tenga que asumir. Si la gente consideró que mantener el porcentaje de las PASO, adelante con el nuevo proyecto. O si hay una segunda vuelta y Mauricio continúa en su mandato, bueno. Pero que no fogoneen el apocalipsis. Le aconsejo a la gente que vea "El Zorro", "El Chavo", "Casados con hijos", tranquilo, que no vean noticias porque te terminan lastimando.

—El año pasado "Animal" y "Mi obra maestra" fueron un éxito. Ahora protagonizás "El robo del siglo", donde interpretás a Luis Vitette Sellanes, autor del atraco a la sucursal del Banco Rio de Acassuso. ¿Cuándo llega a los cines?

—Es una película muy interesante de Ariel Winograd, estoy muy entusiasmado, hace muy poco que vi un primer corte. Ha sido uno de los hechos emblemáticos policiales de Argentina, siempre tengo recuerdos de ese robo de 2006. La película se estrena en enero, justo cuando se cumplen 14 años. Me tiene muy entusiasmado ver la devolución del público. Fue un robo que generó empatía en la gente porque fueron ladrones que no lastimaron a nadie y robaron con armas de plástico.

—¿Tenés ganas de volver a la tele?

—Siempre hay varias cosas dando vueltas. Ahora, con el advenimiento de los nuevos formatos y aplicaciones de streaming está todo el mundo acercándose a la Argentina, así que va a haber más ficción. Me han acercado algunos proyectos de series, así que voy a ver, aún no cerré nada. Estoy entusiasmado con esta apertura para que los actores puedan encontrar más fuentes de trabajo y haya más ficción.