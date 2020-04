Flow, Spotify, YouTube y Cine.ar, entre los sitios más visitados

Todo para ver. En Flow las series “This is us”, “Homeland” y “The Walking Dead” lideraron el ranking de marzo.

El aislamiento obligatorio debido al avance del nuevo coronavirus llevó a negocios de diferentes rubros a una situación crítica pero no a las distintas plataformas de entretenimiento, que vieron no sólo un aumento exponencial en el flujo de sus datos sino también el agregado de nuevos suscriptores. Según informaron a Télam desde varias empresas del sector, esto no sólo se dio en sitios locales como el de cine y series nacionales Cine.ar Play o de la plataforma Cablevisión Flow, sino también en internacionales como la aplicación JustWatch (ver aparte) y YouTube o de audio, como Spotify.

“Con un promedio de 25.000 usuarios verificados nuevos y orgánicos por mes, durante marzo de 2020 Cine.ar Play logró duplicar el número de registros a la plataforma. Más de 50.000 usuarios verificados nuevos se sumaron”, dijeron desde el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) a esta agencia.

En un comparativo entre febrero y marzo (con datos hasta el 26), las horas visualizadas se duplicaron; mientras que en el segundo mes del año fueron 50.000, en el subsiguiente llegaron a 100.000. “Estas visualizaciones fueron realizadas por el doble de usuarios únicos que hubo el mes pasado”, explicaron.

En el caso de Flow, fuentes de la compañía informaron que desde que se decretó el aislamiento obligatorio y preventivo se disparó el consumo de contenidos “on demand” desde todos los dispositivos en que está disponible la app.

De acuerdo con los datos recabados, en la segunda quincena de marzo se registraron 13 millones de visualizaciones y buena parte de ese tráfico fue a parar a las series: “This Is Us”, “Homeland” y “The Walking Dead” lideran el ranking de lo más visto de marzo.

En el top ten destaca también la tira argentina de El Trece “Separadas” y la serie animada infantil “Paw Patrol Patrulla Canina”, gran aliada para distraer a los más chicos durante las horas de encierro.

Por el lado de Spotify, y si bien no dio a conocer números concretos, registró aumentos considerables en algunos contenidos y cambios de hábitos en los usuarios.

Según comunicó la empresa sueca, los podcast de noticias estuvieron entre los más elegidos; sobre todo aquellos referidos al Sars-Cov-2, como los de habla inglesa “Coronavirus: Fact vs. Fiction” (CNN) y “Coronavirus Global Update” (BBC).

Con respecto a la música, Spotify destacó un aumento del 135 por ciento en la canción de The Police “Don’t Stand So Close to Me”, a propósito del distanciamiento social que recomiendan las autoridades para frenar el contagio de Covid-19.

Otras cuestiones que destacó la plataforma fue el incremento del consumo de música para niños (sobre todo para dormir), de podcast educativos, de canciones acústicas e instrumentales para armar listas, y del armado de listas colaborativas y sus posteos en redes sociales.

Otro dato impactante es el incremento de un 820 por ciento de la canción “Abbracciame”, tema emblema que cantaron los italianos en cuarentena desde sus balcones, mientras que en España “Resistiré” aumentó más del 435% a partir del 15 de marzo.

En cuanto a documentales, en Argentina, voceros de la aplicación que permite reunir en un sólo espacio el catálogo de Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV, entre otros (aunque debe pagarse cada suscripción para ver los respectivos contenidos), indicaron que en las últimas semanas sus bases de datos registraron un cambio de búsquedas hacia producciones de ciencia como “Cosmos” y “Pandemia: ¿Cómo prevenir el brote?”.

YouTube también experimentó cambios exponenciales en sus motores de búsqueda, según voceros de la compañía. Las reproducciones diarias promedio de videos con #withme (conmigo) en el título han aumentado en un 600% desde el 15 de marzo, y el promedio de subidas diarias globales de videos con “en casa” en el título aumentó más del 590%.

Otras búsquedas que pegaron un salto en la plataforma de videos fueron las relacionadas al ejercicio y a la cocina. Las reproducciones diarias promedio de videos con “entrenamiento en casa” aumentaron en más de 200%, mientras que las reproducciones diarias de videos con “ejercicios en casa” crecieron más del 340% a nivel mundial.

Con respecto al arte culinario, las vistas globales son más de un 45% más altas que en el mismo período del año pasado (1 de enero - 16 de marzo), mientras que las reproducciones aumentaron en más del 100% desde el 15 de marzo.

Además de las globales, en Argentina se dispararon búsquedas como “cómo limpiar”, “qué hacer en cuarentena”, “curso de inglés”, “cómo hacer compost” y “Juegos para chicos”.