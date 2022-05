Florencia Peña y Marina Calabró no se dan tregua en su pelea mediática

Marina Calabró no afloja. La periodista sigue reflejando en su columna en el programa radial Lanata Sin Filtro (Mitre) la baja medición del programa La Puta Ama que conduce Florencia Peña , y esto fastidió a la actriz : "Me mata gente que nunca hizo un éxito ". Pero lejos de amilanarse, la hija del capocómico fue por más: "Peña salió en vivo, no logró sostener el buen piso que le dejó LAM en su repaso de los premio Martín Fierro. La Puta Ama midió 2,5 puntos. Lo que arruina la vida de Florencia no soy yo, sino es Angel De Brito que clavó 4,2 de promedio y dejó 4 puntos, y después llega Peña y todos los índices bajan” .

La columnista repite que el programa de la ex Casados con Hijos no ha logrado que la audiencia se mantenga hasta el final del mismo: "Arrancó en 4 y entregó 1,3. Esto lo digo por algunas cuentas de Twitter que decían ‘¡Ay, cómo repuntó!'. Sí, bueno, no tapamos el sol con la mano, pero después Fantino sube 1,6 y 1,7 puntos. La tiene que remar para levantar".

"Lo más visto de América fue LAM con 4,2, lo siguió Intrusos y América Noticias con 3,8 y tercero A la Tarde con 3,7 puntos. Es decir, lejos del 2,5 de La Puta Ama", informó picante Calabró.

El inicio del conflicto

Todo comenzó cuando Jorge Lanata y Marina Calabró hicieron un análisis del debut de La Puta Ama, durante el cual la periodista no dudó en calificar de inconducente al ciclo: "Mi sensación es que esto para Florencia Peña es una suerte de consagración personal, así lo percibe, y bueno después podemos opinar. A mí me parece que es un error, para mí este programa así como está planteado, pone en riesgo su carrera. Usted dice tardó en empezar, y yo le diría, ojalá no hubiera arrancado nunca".

"Todo lo que vino después de esos 12 minutos de arranque, no le diría peor, fue absolutamente incalificable. Yo no tengo tengo recuerdos de ver un programa tan feo, tan incomodo, tan desagradable. Pero esto no me parece moderno ni de vanguardia, al contrario, este humor era viejo hace 40 años. A mí me suena a un estudiantina adolescente, donde de repente cinco personas descubrieron las malas palabras. La repetición de palabras a mansalva a como dé lugar y fuera de todo contexto, no conduce a nada", dijo Calabró.

Florencia Peña enfureció con esta crítica y encontró en Jorge Rial un socio ideal para cruzarla a Calabró, ya que el conductor y la periodista quedaron muy distanciados tras el levantamiento del programa TV Nostra que hacía el ex Intrusos. "A esa chica no entiendo qué le pasa. Tiene un problema personal conmigo. No sé si es envidia, no sé qué le pasa. Todo el tiempo me mata y necesita como bajarme línea; dijo que mi carrera se iba a terminar con esto", le dijo Peña a Rial durante la entrevista radial.

"Es increíble porque es la mujer del gerente de comerciales de América. Pero a mí lo que me mata es que me quiere disciplinar, adoctrinar, gente que en su vida hizo un éxito, que en su vida tomó riesgos como lo hice yo", disparó Peña en referencia a Calabró. Y agregó: "No me tenés que aplaudir pero tampoco me tenés que maltratar, porque no te da el piné. No hay lugar, yo no soy agresiva. Hace 40 años laburo y quienes me conocen saben cómo soy. No me agredas porque no me lo merezco. Lo estamos naturalizando y a mí me preocupa eso".