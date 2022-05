Florencia Peña volvió a contar que sufrió abuso de "un actor muy importante"

“Me tocaba, me tocaba las tetas, me tocaba abajo. Me decía 'ay, qué linda' y me tocaba . Por ahí estábamos por entrar a escena o salíamos del escenario. Y cuando empecé a mirar para atrás, dije 'Dios mío, ¿qué fue eso? Ese abuso se repetía todos los días mientras yo iba al teatro. No fue un abuso de una vez”, recordó Peña, reflotando un tema al que había aludido tiempo atrás.

“Yo tenía una manera de ser, que era como que eso lo frenaba. En ningún momento fui al productor y le dije me está pasando esto. Igual creo que si hubiera ido, no sé si me hubiera dado la razón a mí. Porque era un actor muy, muy importante. Pero bueno, ese es un poco el abuso de poder que muchas mujeres sufren, que por ahí denuncian y no les creen”, señaló la conductora.

Florencia Peña no quiso identificar al actor. “No doy el nombre porque es un actor muy famoso y siento que ya está grande. Ya está, siento que se va a desviar el tema y que lo importante es poder trasmitir mi vivencia para que a otras mujeres no les pase. Este hombre ya no le puede hacer daño a nadie. Si sintiera que le podría hacer daño a alguien, lo contaría”, explicó.

Los cuestionamientos al programa

La periodista Marina Calabró se sumó a la ola de críticas al programa La Pu*@ Ama (América) que conduce Florencia Peña, ciclo que fue catalogado como vulgar y de muy mala calidad, del que participan también Diego Ramos, Dan Breitman, Noralih Gago, La señorita Bimbo y el Chino Walter D'Angelo.

Tras preguntarle a Florencia Peña por las críticas que recibía su nuevo programa, la actriz hizo blanco en la hija del capo cómico Juan Carlos Calabró. “Marina Calabró tiene un problema personal conmigo, me vive matando y dijo que el programa era mierda. Me quiere disciplinar alguien que nunca hizo un éxito”, dijo en diálogo con Radio 10.

Cuando le preguntaron a Flor Peña sobre las características del programa, respondió: “Después de trabajar durante cuarenta años necesito hacer cosas que me sigan dando ganas de quedarme en esta profesión, que es mi arte, mi lenguaje, lo que aprendí a hacer y lo que me conecta con el mundo. Nosotros tenemos un lema: ‘Como no podemos reír de nada, nos vamos a reír de todo’. Porque la sensación de ahora es que no nos podemos reír de nada, que alguien se va a sentir ofendido o afectado, bueno, entonces vamos a ofender a todos”.