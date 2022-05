Florencia Peña se indignó porque le suspendieron la cuenta de Instagram: "Es una locura"

Flor llevó adelante su descargo en su programa "La pu*@ ama". “Chicos, no es joda. Me suspendieron el Instagram. ¡Suspendida!”, contó la artista mostrando cómo luce su cuenta en la red social. “Solamente a una p... ama le pueden suspender el Instagram con 6 palos de seguidores. Si yo hubiera incitado a matar perritos bebés, a mí no me cierran la cuenta. Es una completa locura”, disparó.

Más adelante, en el monólogo que hizo en su programa, agregó: "Para Instagram el c... molesta más que ser nazi. Ya fui denunciada por incitar a la felación, por haber dicho «mamámela». Y les quiero aclarar que lo vamos a seguir diciendo por si quieren seguir haciendo denuncias".

Ante esta situación, la conductora se preguntó: “Quiero saber algo: ¿Soy el único c... de Instagram? ¿Soy las únicas tetas del Instagram? Chicos, vamos. De verdad. De lo mal que estoy me pasé todo el fin de semana dándole duro, duro duro... a las harinas. A lo otro también, pero no equiparó. Las harinas pudieron más”.

La semana pasada, Florencia Peña tuvo un inconveniente con otra foto subida de tono. “Les quiero contar que me pasó algo tremendo”, le confió a los televidentes de su programa entre risas, ya que contó que cometió un error al enviarle una foto hot a la pediatra de Felipe, su hijo menor, fruto de su relación con el abogado Ramiro Ponce de León.

“Pasó que María Ester, la pediatra del nene más chiquito, Felipe, me pide la foto de la credencial. Me estaban haciendo las uñas, me estaban hablando, estaba con la rutina del programa, en el quilombo le mando una foto del c... de uno que se iba a comer una amiga mía, ja”, sentenció.