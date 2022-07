Florencia Peña relativizó la crisis que atraviesa el país y otra vez fue blanco de críticas

Luego de esa afirmación, Florencia Peña fue cuestionada en Twitter por muchos mensajes , entre ellos: "Para ella es una más porque no le toca de cerca"; "No puedo creer que sigas defendiendo lo indefendible"; "Cuanta insensibilidad. La gente se está cagando de hambre y dice que es una crisis más"; "Cinismo al mil"; "Cero empatía con la gente que la está pasando mal, muy mal".

"Esto no es nada que no hayamos pasado los argentinos", aseguró Peña, y cuando Santillán le hizo referencia a que hacía tiempo no sucedía algo así como por ejemplo que no hubiera precios, la actriz replicó: "Han pasado otras cosas. Yo qué sé, yo siento que los que vivimos en este suelo tenemos una práctica de resiliencia y paciencia, casi como vivir a pesar de. Entonces hoy es esta crisis de no hay precios, antes era otra".

Si bien Florencia Peña a lo largo de la entrevista mantuvo firme su postura de evitar criticar al gobierno de Alberto Fernández, sí habló de las constantes críticas que recibe por su ideología política. "Muchas veces las críticas tienen que ver con gente que no piensa como yo o que tiene una ideología distinta y sus críticas están atravesadas por eso. Pero yo soy absolutamente respetuosa del pensamiento ajeno y nunca me vas a ver agrediendo a los demás, siempre hablo desde lo que me parece a mí, lo que pienso yo, entonces a esas agresiones las dejo pasar", reflexionó.

"Después, deben molestar algunas cosas mías y no me doy cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo fuera alguien que se mete en la vida de los demás o que trabaja de hacerle daño a otros o de revelar tu intimidad, lo entendería. O si yo fuera una política y en mis manos estuviera la vida o el bienestar de los demás, entendería que haya gente que no me conoce que me odie. Pero como yo soy una actriz que hago la mía y si no te interesa seguí de largo, hay algo ahí y no termino de entender bien qué es lo que pasa", agregó.

"Me parece que soy un poco indescifrable, es difícil ponerme en algún lugar. Soy una actriz y también soy conductora, y también hago musicales, y también hago Divas Play. Pero ¿dónde la ponemos? Todas esas cosas que me divierten a mí, bucear en lugares distintos, a algunos los altera un poco. Yo tengo una manera sexual de mostrarme y tengo una edad, y en realidad no debería hacerlo, hay toda una cosa de que mi libertad a algunos los interpela", sostuvo.