Florencia Peña: "Los que estábamos en Telefé sabíamos que algo había pasado entre Calu Rivero y Juan Darthés"

Florencia Peña se sumó a la polémica en torno a la denuncia judicial y pública de acoso que realizó la actriz Calu Rivero contra el actor Juan Darthés, su compañero y pareja en la tira televisiva de Telefé, "Dulce Amor" en 2012.

"Todos los que estábamos en Telefé en ese momento sabíamos que algo había pasado", contó Florencia Peña, protagonista junto a Guillermo Francella en "Casados con Hijos", que también se emitió en ese canal.

Inicialmente, Calu Rivero abandonó la tira antes de tiempo. Primero trascendió que era por un trabajo en Nueva York y meses más tarde, se supo que su mayor queja era el "exceso de besos" en las escenas con su compañero.

Embed



Sin dar nombres, Peña señaló que ha tenido compañeros de elenco que "tocaban de más o no pedían permiso para ciertas cosas", contó, y enseguida agregó: "Nosotros tenemos una profesión en la que el contacto es permanente. Entonces, es una delgada línea entre el respeto y el acuerdo con el que el otro se mande solo. Nosotros lo acordamos".

Con respecto a la denuncia de Calu y Darthés, Florencia aseguró que no trabajó con ninguno de los dos pero que sabía que algo había pasado. "Yo sé que esto viene de hace mucho tiempo. Yo ya lo había escuchado en Telefé. Todos los que estábamos en el canal en ese momento sabíamos que algo había pasado", contó la actriz en El show del espectáculo, el ciclo radial que conduce Ulises Jaitt.

"Yo creo que si Calu necesitó decirlo algo habrá pasado... hubo un acuerdo que no pudieron tener", consideró la actriz.

Por otro lado, salió al cruce de las declaraciones del actor Facundo Arana, quien había dicho que "la mujer se realiza cuando es madre". Un concepto con el que la rubia no comulga. "Nada más alejado. Cada uno se realiza como quiere, hay mujeres que no eligen ser mamás y, gracias a Dios, la sociedad está cambiando y hay menos presión para las que eligen no ser madres. La sensación era que las mujeres estamos en el mundo solo para procrear", analizó Florencia Peña.