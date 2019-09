Florencia Peña le hizo un reclamo a Tinelli que lo fastidió

Florencia Peña no tiene pelos en la lengua. Lo demostró cuando tuvo que hablar de su vida privada y también cuando fijó posición política. Dijo lo que pensaba y sin anestesia, caiga quien caiga. Anoche lo hizo de nuevo y esta vez el blanco de sus críticas fue el conductor del “Bailando”, Marcelo Tinelli.

La actriz no dudo de hacele un fuerte reclamo ante las cámaras de “ShowMatch” y el animador, que jamás se inmuta, pase lo que pase en su programa, lució descolocado.

¿Qué pasó? Tinelli estaba junto a Flor Vigna y Facu Mazzei y le dio la palabra a Peña para que emitiera su voto. Lo hizo destacando “Cabaret”, la obra que la intérprete protagoniza en el teatro Liceo, en Buenos Aires. Lo curioso es que como toda respuesta recibió la risita irónica de Flor.

"¿Se puso celosa porque fui ayer al teatro Cervantes?", le respondió Tinelli a Peña. "Sí, me puse celosa porque veo fotos tuyas todo el tiempo yendo a muchos teatros y poniendo: 'Qué extraordinaria fulanita, qué extraordinaria menganita...", le respondió la jurado, refiriéndose a la obra que el conductor fue a ver con su esposa, Guillermina Valdés.

"Me clavaste las tres veces que me dijiste que ibas a venir", se quejó Peña, y añadió: "Se lo quiero contar a la gente. ¿Lo puedo contar?". "Sí, claro. Ya lo está contando”, le respondió Tinelli, con cierta fastidio. Ya no hay freno. ¿Qué hago, corto el micrófono?".

Peña bajó un cambio. "Lo acepto, lo acepto, ¿cómo no lo voy a aceptar?". "Hay tanta gente que pide disculpas hoy día, que yo me sumo al pedido de disculpas”, ironizó Tinelli, y añadió: “Y prometo ir a verla el otro fin de semana. Lo que pasa es que mi mujer es amiga de Vale Lois y fuimos a ver a esa gran actriz en el Cervantes".