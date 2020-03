Florencia Peña dio un consejo hot para hacer frente a la cuarentena

El coronavirus está asolando al mundo entero y la restricción de actividades masivas se volvió moneda corriente en las últimas horas. Sin embargo, hay gente que prefirió tener una mirada menos dramática a la situación y le puso un toquen de humor a la situación generada por la enfermedad.

"Regalate una noche nopor. Si estás en cuarentena, que los 15 días sean nopor y felicidad. Amar fuerte toda la línea de lencería “hot” que me mandaron de un sexshop. Quise hacer una foto y ahora no se cuál de las 5 me gusta más ¿Me ayudan a decidir?", lanzó la ex jurado del Bailando como una forma de descontracturar el mal momento y sacarles una sonrisa a sus seguidores.

Sin embargo, en el mismo posteo, Peña aclaró que la lencería se puede pedir delivery en una hora en CABA si van a un centro particular y también sumó: "La foto es sin filtro". De esto último se tomaron sus seguidores para halagarla y festejar su increíble figura.

"Sos un fuego", "por esto te amo", "me alegraste el día", "estás para el crimen mujer", "lo fuerte que estás", "diosa total" , "sos una tormenta", fueron algunos de los comentarios que reflejaron sus seguidores -la actriz reúne alrededor de cuatro millones en Instagram- y que levantaron la temperatura de la red.