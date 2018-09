Florencia Peña dijo que con Ramiro tiene "una relación de poliamor"

Florencia Peña no le escapa a la polémica. Lo demostró cuando años atrás se viralizaron videos de su intimidad y lo ratificó ahora que se dieron a conocer audios comprometedores de su pareja, Ramiro Ponce de León, y su amante, Eliana Mendoza.

"Con Ramiro tengo una relación de poliamor", contó la actriz hoy en "Intrusos", y explicó: "Estamos juntos porque nos amamos, pero nos vemos con otras personas. Cuando estas personas intentan embarrar la cancha desde afuera, hace que uno tenga que salir a dar explicaciones".

"Uno intenta no dañar algunas mentes cerradas con las que uno convive y además yo tengo hijos chicos que van a la escuela, por eso no hablé hasta ahora", explicó la otrora protagonista de "Casados con hijos", en relación a las repercusiones que los audios causarán en su familia.

"Pero como soy una mina que va de frente quiero que sepan, con Ramiro tenemos una relación consensuada y abierta. Ninguno de los dos hace nada que no haya sido charlado, obviamente yo no quiero escuchar detalles en un audio, él tampoco", contó Peña.

"Obviamente me hago cargo de que esto es una cagada, pero bueno, es la relación que construimos con Ramiro y nos amamos así", siguió con su relato, y confesó: "Ramiro se equivocó en la forma de exponerse, es un inexperto. Todavía no se dio cuenta que está saliendo con Florencia Peña".

"Lo que hizo está consensuado, obviamente que no me gustó escuchar audios íntimos como a él tampoco le gustará saber lo que hago cuando no estoy con él", insistió Peña, y concluyó: "Hace poco salí en una tapa de revistas diciendo que no creía en la monogamia, hace mucho que pienso así".

"Nos amamos, acá no hay una traición. No me gustó enterarme detalles, y tampoco me gusta que haya gente que se cuelgue de esto. Para mí este tema terminó acá", remató.