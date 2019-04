Florencia Peña confesó que "mataría" a Moni Argento

Florencia Peña rompió el molde. La actriz, que logró un éxito que trasciende el paso del tiempo con "Casado con hijos", hizo una revelación que sorprendió a sus fans. Lo hizo cuando le preguntaron si, como había asegurado Guillermo Francella, estaría dispuestas a hacer una temporada teatral inspirada en el famoso ciclo televisivo de Telefé.

No solo dijo que no sería parte del proyecto, porque había firmado contrato para hacer una versión vernácula del clásico de la comedia musical "Cabaret", sino que disparó: "Odio a Moni Argento. ¿Qué me pasa? Es como si no fuera yo. La veo y ya está, no soy yo. Es como alguien que cobró vida. La veo repetida y digo '¿quién es esta persona?'".

Lo confesó cuando le preguntaron si le gustaba que repitieran el ciclo año tras año como hace el canal de las pelotas. Hace 12 años que se repite. Nunca había pasado que una comedia en la Argentina se repita tanto. Vamos a pasar a la historia por eso. Jodo porque digo que la quiero matar", comentó Peña, sin ocultar su disgusto.

No obstante, la actriz admitió que quiere tomar distancia de Moni Argento, al menos por un tiempo. "Los millennial solo me conocen por Moni. Hay una generación, más joven, que cree que lo único que hice en mi vida fue Moni Argento. Peleo todo el tiempo con mí misma. He llegado a competir con Moni Argento cuando me tocó estar en algún programa en el mismo horario", dijo.