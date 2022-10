Florencia de la V pidió disculpas públicas a sus compañeras de Intrusos

Florencia de la V tuvo un momento de furia mientras conducía el programa Intrusos (América TV) cuando a los gritos les pidió a sus compañeras Nancy Duré y Marcela Tauro que se callaran haciendo valer su rol de conductora, tras algunos intentos de tratar de ordenar la conversación que llevaban adelante las panelistas. Ese incidente, que provocó un profundo silencio y malestar, generó un cruce en el corte cargado de reproches y advertencias hacia Flor. Es por ello que este viernes abrió el ciclo afirmando: “Quiero tomarme una licencia, no lo he hablado con la producción, y empezar aclarando unas cosas. Ayer hubo un episodio aquí, al aire, y en primer lugar le quiero pedir disculpas a mi compañera Nancy Duré y a mi compañera Marcela Tauro, porque en el fervor del vivo, yo tuve ciertos modos que no manejé”.