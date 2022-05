Florencia de la V maltrató a sus compañeros de Intrusos y provocó reacciones

Es que Flor de la V cuestionó con vehemencia a sus panelistas y los dejó perplejos, más aún cuando les recriminó que no tuvieran en cuenta que estaban analizando un episodio de violencia de género, denunciado por la actriz Gaetani en contra de su colega Arana.

"No dejemos que nuestros sueños se resquebrajen por un grupo de mafiosos"

Si bien la lectura de la conductora era coherente al solicitar mayor rigurosidad para el tratamiento de una denuncia por violencia de género, lo que fue totalmente fuera de lugar es que su pedido fue también en tono violento, provocando así una contradicción.

Esa intempestiva manera de expresarse de la animadora provocó que los periodistas de otros programas mostraran su disgusto, como lo hizo Paula Varela en Socios del espectáculo (El Trece): "Violento es el momento que creó. Yo estaba en casa mirando y me violentó verla así".

"Violento fue todo lo que ella creó, porque no les puede hablar así a sus compañeros de trabajo. Ella es la conductora, pero son compañeros de trabajo, son profesionales y son serios", enfatizó Varela.

Varela no ahorró críticas hacia Florencia de la V: “Si estás hablando de violencia no vas a hacer eso. Es violenta ella de la manera en que lo comunica. Me pareció rarísimo".