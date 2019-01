Flor Vigna no volvería a trabajar con Cabré

Flor Vigna está protagonizando con Nico Cabré la tira "Mi hermano es un clon" de Pol-ka que se emite por El Trece y que finalizará a fin de mes. Sin embargo, la relación entre ellos no fue buena. Consultada por el periodista Angel De Brito en "Los ángeles de la mañana" sobre si volvería a trabajar con Cabré, la actriz respondió que no y explicó que la relación que quedó entre ellos fue "profesional". "Terminó muy seca en lo personal. Pero algo tengo que aprender de eso. Uno no se puede llevar bien con todo el mundo. Tengo que aprender a limpiar"", concluyó.

Despidos en Telefe altera programación

Telefe despidió a 12 trabajadores y produjo un conflicto sindical que provocó que se levante la programación en vivo del canal. De esta manera, "Morfi, todos a la Mesa" fue interrumpido antes de su horario y reemplazado por "Casados con hijos". Mediante una placa, desde la emisora propiedad de Viacom anunciaron que la programación se ve afectada por una medida sindical. A su vez, los trabajadores de prensa de Telefe Noticias se solidarizaron vía Twitter con la situación. Mientras, el sindicato exige la reincorporación de las personas despedidas.

Macedo no formaría parte de "Actrices..."

Isabel Macedo explicó por qué no desea ser parte del colectivo Actrices Argentinas. "No quiero porque no me gustan las maneras", expresó en diálogo con La Nación. Sin embargo, aseguró que le parece muy bien que las mujeres alcen su voz. "Hay que ser respetuosos con la manera en que cada uno tenga que decirlo". También se refirió a la denuncia que Thelma Fardin le hizo a Juan Darthés por violación: "Pienso que si tuvo la necesidad de decir lo que le pasó, porque fue horroroso, me parece bien que lo comparta, que lo diga si a ella la tranquiliza".