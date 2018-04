Embed

La modelo compartió un mensaje en Instagram que parece indicar el adiós final de quien fue su compañero en los últimos años.FACEBOOK TWITTER Flor Vigna a Nicolás Occhiato: Gracias por estos cuatro años de amor y amistadFlor Vigna y Nicolás Occhiato se encuentran pasando un muy difícil momento y esta vez parece no tener vuelta atrás la ruptura de la pareja.PUBLICIDADLos jóvenes eran una de las parejas más queridas en el medio y el final parece estar sentenciado.Desde Instagram, la rubia le dedicó tiernas palabras a Nico, con quien estuvo cuatro años de novia."Amor sano, amor del bueno. Gracias por estos 4 años de amor y amistad", expresó Flor.El lunes, en el ciclo "La tribuna de Guido", El Trece, ambos se refirieron muy conmovidos sobre este tema."Hace cuatro años que estamos juntos, nos vemos todos los días. Tenemos cuatro laburos juntos. Él termina acá a la una y yo me levanto a las seis, así que estamos viviendo un momento complicado, pero a veces no es blanco o negro", comentó Vigna."Estamos remándola, tratando de sacar la situación a flote. Nos queremos muchísimo. La gente piensa en una separación y pelea, pero nosotros nos llevamos bien y nos queremos muchísimo", reconoció Occhiato.