Flor Vigna mostró un video con sus partes "no likeables"

Flor Vigna compartió un video con sus seguidores en el que se muestra al natural, con granos, panza y celulitis, para invitar a sus seguidores a reflexionar sobre los aspectos "no likeables" de la vida.

"Hace tres o cuatro años que uso las redes diariamente, subo cosas de todo tipo, fotos con gente que quiero, cosas del laburo, fotos haciéndome la capa, la fachera, pero hay otras cosas que quiero mostrar hoy", comenzó la actriz.

Luego comenzó a enumerar cosas que no lo gustaban de su cuerpo: "Este hermoso tenedor que sostiene una salchicha, que la salchicha es igual a mi dedo, que son cortitos y pequeños pero hacen buen mate".

florvigna2.PNG



"Ella es Zumba (su perra), es hermosa y se porta muy mal. Esa es mi celulitis, que no es hermosa y se porta peor que mi perra", agrega divertida.

"En algunos eventos flasheo Rapunzel", dice mientras muestra extensiones para su pelo. "Les presento a Eduardo, si nunca le pusiste un nombre a tu grano no tenés vida. Estas son las Tres Marías y a este le puse Rafaela Carrá porque 'explota explotame expló'".

Flor Vigna y sus partes no likeables



"Y hablando de explotar, esta es mi panza después de comer, eso sí explota", dice Flor al mostrar su pancita.

Para cerrar, invitó a sus seguidores a pensar: "Esos ejemplos no son tan likeables como mis fotos tirando facha o el video que subo, que claramente subo el mejor, no el que me equivoqué. Todos tenemos nuestra parte likeable y una parte no likeable y esto esta buenísimo".