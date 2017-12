Flor Vigna ganó el Bailando y Tinelli confirmó que sigue

Flor Vigna se consagró en la madrugada de ayer como la campeona del "Bailando por un sueño", junto a su pareja Gonzalo Gerber, en una final ajustada sobre la dupla conformada por Federico Bal y Laurita Fernández. Vigna, que el año pasado también había ganado pero en pareja con Pedro Alfonso, venció con el 50,09 por ciento contra el 49,91 por ciento de sus rivales. Más allá de la final, Marcelo Tinelli confirmó que seguirá con su ciclo televisivo y aprovechó para agradecer a todos en un año nada sencillo para su productora.╠

□El programa de El Trece, que emite Canal 3 de Rosario, tuvo altas mediciones (ver aparte), pese a que el cierre de la competencia coincidió con los momentos de las exposiciones en la Cámara de Diputados, en donde se trataba la polémica reforma previsional.╠

Tinelli no eludió el tema de la crisis de Ideas del Sur, ya desvinculada del grupo Indalo, y confirmó que el tras 28 años al aire, el ciclo 2018 saldrá al aire desde abril nuevamente por la misma emisora. Aunque no aseguró el nombre del programa, ya que "ShowMatch" atraviesa un tema legal, se mostró emocionado en los más de siete minutos al aire antes de la definición de los ganadores.╠

"Quiero agradecerles la compañía en este año tan difícil para nosotros, por todo el nivel de complicaciones que ha tenido la productora y, a su vez, ha sido uno de los mejores años en cuanto a cariño y apoyo", destacó Tinelli.╠

"El amor por nuestro trabajo pudo más que los malos momentos. Sentimos que nos dejaron solos muchas veces pero nos no los íbamos a dejar solos a ustedes. A veces quisimos haberles dado más, suspendimos algunos ritmos, como el aquadance, pero este equipo creció en este camino. Sabíamos que podíamos salir adelante y lo hicimos en armonía, porque si uno cree que no puede, ya está derrotado. No te pueden paralizar el enojo y la frustración, siempre hay esperanza. Estamos transitando un nuevo comienzo y no nos condiciona un título", expresó por el ciclo que podría volver a llamarse "VideoMatch", como en sus comienzos.

Tinelli también hizo referencia en el cierre sobre los acontecimientos que estaban sucediendo en el Congreso y sobre la movilización que se expresó en contra de la ley de reforma previsional: "Lo de hoy fue muy fuerte. No perdamos nunca el derecho de reclamar pacíficamente, pero dentro del orden democrático".

Por último, recordó a los familiares de los 44 desaparecidos del submarino Ara San Juan y, entre saludos a Guillermina Valdés y sus hijos, dijo: "Hoy, todos los que hacemos el programa estamos muy sensibilizados".