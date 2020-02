Flor Vigna contó que le dijo Dante Spinetta antes de la primera cita

Uno de los rumores que corren este verano es el coqueteo entre Flor Vigna con Dante Spinetta. Si bien no había demasiada apuesta a podían conocerse e iniciar una historia de amor, ahora parece que hay avances.

Igual, la actriz de "Una semana nada más" niega que haya iniciado un romance con el músico e hijo de Luis Alberto Spinetta. Aunque si admite que hay encuentros y charlas.

“Para los chusmas que me rompen con mi estado y tergiversan cosas, aquí la posta", comentó la actriz y aclaró: "Simplemente me parece interesante, estoy soltera, y lo puedo conocer a él como a otro. Nos hablamos sí, pero no hay nada serio".

Embed

Sin embargo, Flor visitó ayer el ciclo de Verónica Lozano en Telefe y reveló cómo fue el mensaje que el envió a Dante antes de la primera cita.

"No suele salir ni nada, pero voy a hacer la excepción porque amerita. No sé si hago bien en ir, puede ser que me arrepienta", expresó.

"Lo que decía es que realmente se iba a encontrar con una piba que no era que la tenía atada. Me pasa, por ahí, como me encanta bailar, cuando bailo le doy todo a la cámara y eso, después cuando me ves en persona soy más boludona. Le dije que nos sentemos y tomemos algo", confesó Vigna.