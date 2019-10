Luego de varios días rumores, el coreógrafo Matías Napp confirmó ayer el fin de su noviazgo con la actriz y bailarina Flor Vigna. Ahora, la participante del Súper Bailando 2019 rompió el silencio para difundir su versión de cómo se terminó todo.

"La verdad es que (lo de la separación) nos pasó hace una semana. Yo lo sigo queriendo un montón (a Mati) y por ahora estamos laburando muy bien así, separados. Vamos a ser libres. No nos vamos a esclavizar si un día nos pasa algo y estamos caminando de la mañana, o si no queremos estar juntos", manifestó.

Embed

Vigna remarcó que el motivo de la separación fue poner el acento en el trabajo. "Lo complicado fue tomar la decisión. Decir "hay mucho cariño de por medio, ¿nos vamos a separar? Y después dijimos "si, porque si está trayendo rispideces y fastidios, vamos a ir a un lado más profesional y tal vez más frío. Y nos ayudó. Estamos laburando muy bien en este momento tan exigente del Bailando".

La actriz reveló que su ex contó con su apoyo para confirmar la ruptura con un mensaje en Twitter. "Estábamos juntos en ese momento (cuando Napp se pronunció en sus redes) porque teníamos que hablar. A mí, en su momento, me habían preguntado y no estaba lista todavía como para contarlo, entonces dije que no estábamos separados. Y después hablamos y creímos que lo mejor era ser transparentes por si nos veían raros", concluyó.