Flor Peña se vistió de Moni Argento e hizo una erótica imitación de Maru Botana

Todo esto surgió a partir de que Maru Botana, quien estaba en Mendoza con su familia, tomara un hielo y se pusiera a chuparlo de tal manera que generó muchas reacciones. “Mirá que rica. Mmm, está buenísima”, sostiene en el video que tomó una enorme repercusión.

Embed

Lejos de sonrojarse o arrepentirse, Maru contó que ella no borró el video, sino que lo hizo uno de sus asistentes que maneja las redes y que se asustó ante la repercusión. “Me encantó la helada. No saben lo que eran las plantas que toman ese hielo. Y me copé chupando mi helado de agua. Nunca me percaté de la forma, me encantó. Estaba disfrutando un montón. Y seguí mi día, me fui a pasear, a escalar, hice cabalgata”, sostuvo Maru en "Intrusos".

Todo lo que se generó motivó a que Flor Peña decidiera meterse en un icónico personaje e imitar a la cocinera, pero lo hizo de manera más disparatada causando gracia y también un revuelo en las redes sociales.