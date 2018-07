Marcelo Tinelli y Florencia Peña se divierten en las redes sociales y también cuando se encuentran personalmente. Desde que Juanita, la hija del conductor, tiene un romance con Toto, el hijo de la actriz, la relación entre ellos se ha vuelto más estrecha y eso se nota en los intercambios que mantienen públicamente.

Flor mantuvo una entrevista en la radio La Once Diez, donde reflexionó sobre cómo será su rol en el jurado del Bailando 2018 y contó infidencias sobre su relación con su consuegro.

"Tinelli me planteó que era muy libertina, yo le dije que era muy estructurado. Me decía que lo chamuyaba y a veces es cierto, porque soy compinche de Juana (Tinelli)", dijo.

Y agregó: "A mi hijo Toto le digo que no se vaya a separar ahora que estoy encariñada. Juana es recontra bienvenida en mi casa, la adoro, es buena y tiene un corazón lindo".

Con respecto al Bailando, Flor destacó: "Yo no soy irrespetuosa ni maltratadora, eso no me va a salir porque no soy así en la vida. Si soy exigente y no me gusta que se tiren a chanta. Estuve en el Bailando y sé cómo es cuando alguien te critica lapidariamente, no pienso que haya que salir con el látigo duro".