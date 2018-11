Flor Peña estalló en llanto por el maltrato de Angel de Brito

La semana pasada, Angel de Brito disparó contra el desempeño de Florencia Peña en el jurado del Bailando, argumentando que la morocha no sabe nada de baile.

Según el periodista, la actriz se copia de las devoluciones de su colega y, por ese motivo, estaba sobrando en la mesa examinadora.

Para solucionar el tema, Angel propuso que el jurado se reduzca a tres personas y que Laurita Fernández y Flor Peña "se turnen, un día cada una".

Luego de esos dichas, Peña se defendió, aunque le costó lágrimas hacerlo: "Tratarme de que plageo a una compañera, como que no soy una personas pensante... ¡ya basta! Todos los días gente sentada en los programas hablando de mí".

Por su parte, De Brito, dijo: "Sos floja como jurado, es mi opinión y eso no es faltarte el respeto".

Finalmente, Florencia lanzó una reflexión: "Nosotros tenemos una linda relación fuera de esta silla y no sé por qué me topé con un montón de gente que me dice: 'Por qué te maltratan así', y no creo que me lo merezca", concluyó llorando.





