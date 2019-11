Flor Peña aseguró que Erica Rivas estará en la nueva "Casados con hijos"

Ya es un hecho que la sitcom "Casados con hijos" regresará en 2020, esta vez en formato teatral, y que las entradas estarán a la venta desde el 1º de diciembre. Pero la única duda sigue siendo Erica Rivas, la única que todavía no firmó su contrato. Pero Florencia Peña aseguró que la actriz que le da vida a María Elena Fuseneco finalmente estará en las funciones del Gran Rex del año que viene.

Flor Peña, Guillermo Francella, los hermanos Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo de Bellis ya pusieron la firma para subir a escena durante tres meses, desde junio próximo. Pero Erica Rivas todavía no dio el sí. "No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo «Casados con hijos», qué implica pasarlo en este momento del mundo", fue su argumento. Pero Florencia Peña no tiene dudas: "¡Erica va a estar!", dijo.

La jurado del Bailando dijo que ambas se encontraron a tomar un café, y que está segura de que "María Elena" finalmente firmará su contrato.

"Cambiaron los tiempos y hay dudas sobre cómo lo vamos a encarar, pero está todo hablado. Hay cosas de las que no nos podemos reír y otras que sí, porque es «Casados con hijos» y es una crítica", sostuvo Flor.

Y agregó: "Dos años tardamos en esto, porque yo tenía «Cabaret», Guille y Erica una película, Luisana en Canadá...", además de aclarar que Lopilato se quedará en Argentina los tres meses de la obra.