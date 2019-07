Flor de la V sorprendió con sus declaraciones tras la discusión que mantuvo con Pampita y Florencia Peña a raíz de su coreografía en el “Bailando 2019” junto a Gabo Usandivaras. En el marco del fuerte cruce y al ser consultada sobre qué dijeron desde Actrices Argentinas, la humorista reveló que "formaba parte" del colectivo pero que ya no.

"Yo formaba parte, pero me fui porque no me apoyaron. Me fui hace un montón, cuando tuve problemas. Ellas son sororas con las que quieren", expresó De la V en "Los ángeles de la mañana".

La humorista explicó los motivos puntuales en los cuales no se sintió defendida por Actrices Argentinas: “Cuando tuve ataques, no las vi a ellas que salgan a defenderme. ¿O vos las viste? No. Desde que se creó el Colectivo tuve varios episodios. De Lanata para abajo, sacá la cuenta. Y en un momento hubo una charla, sacaron un comunicado, pero no me defendieron en redes sociales como a Thelma Fardin. Apoyo la causa del aborto, pero me fui a otro Colectivo", enumeró.