Flor Álvarez sorprendió al jurado de "Canta conmigo ahora": "Se lo dedico a mi bebé"

Pero eso no es todo, ya que además de haber llamado la atención por todo eso, Flor es una gran cantante y cada vez que se presenta en el piso del concurso deja a todos deslumbrados. Y la última vez no fue la excepción. En la última emisión del programa, la cantante volvió a brillar y pasó a las finales gracias a su interpretación de la canción "Siempre es de noche", de Alejandro Sanz.

Álvarez comentó en el programa: "Es un hermoso tema que no conocía y tiene su historia. Tuvimos una reunión con los coach, me lo mostró Sebas Mellino y me dijo 'yo quiero que hagas esta canción'. Tiene una historia muy linda que cuenta la historia de una persona ciega que se enamora. En mi caso no lo veo desde ese punto de vista, pero si se lo dedico a mi bebé Lucas porque en este caso Siempre es de noche no pasa por no ver, sino porque uno tiene momentos grises y la persona siempre está ahí".

https://twitter.com/eltreceoficial/status/1575322026855862274 ¡Emoción total! Flor dejó su corazón en el escenario de #CantaConmigoAhora y logró impresionar a la mayoría de los jurados quedandose con el segundo puesto del podio pic.twitter.com/Cm2UoH8a3R — eltrece (@eltreceoficial) September 29, 2022

Alejandro Paker fue uno de los primeros en ponerse de pie para aplaudir a la cordobesa. En su devolución, Paker dijo: "Gracias, Flor, por compartirnos cómo trabajaste con la canción. Cantar también es un acto de amor, y eso es lo que hemos recibido una vez en más en esta gala hermosa que nos regalaste".

El puntaje final de Florencia fue de un total de 90 puntos, lo que la colocó en el podio de los finalistas, luego de su compañera que obtuvo 94 puntos.