Flavio Mendoza se emocionó al anunciar que será papá y reveló el nombre

Flavio Mendoza anunció que será papá y se emocionó. El anuncio lo hizo este mediodía en el programa de Mirtha Legrand y se emocionó al contar que está esperando un varón y reveló el nombre que eligió.

La confesión salió cuando el coreógrafo y bailarín le llevó el perfume que acaba de lanzar a la diva. "El nombre del perfume es My Dio, significa el nombre de mi hijo. Va a ser Dionisio", reveló Flavio, dejándo sorprendida a Mirtha.

"Estuve hace poco en Florida y fui a ver a la mujer que lleva a mi hijo. Me da un poquito de miedo decir de cuántos meses está. Está avanzadito. Es un varón", contó.

Luego detalló por qué eligió ese nombre para su hijo: "Dionisio fue una persona que trabaja en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo era muy travieso y como yo siempre le decía que quería ser trapesista o cualquier cosa, él me decía 'los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan'. Es una frase de Chaplin y eso me quedó grabado a fuego", recordó Mendoza.

"Fue un despertar de que los sueños tenés que buscarlo, hay que tener fuerza, hay que decretarlos. Ese nombre me parecía maravilloso", finalizó.