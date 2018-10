Flavio Mendoza se despidió del "Bailando 2018" con alta emoción en una performance que incluyó hasta al pequeño Dionisio en la pista.

"Soy el hombre más feliz del mundo, me cambió la vida, me dio paz, me puso los pies sobre la tierra", aseguró.

Y agregó: "Tiene seis meses y medio, pero pesa y mide como un nene de un año".

En ese momento, el propio Flavio, Flor Peña y Laurita Fernández, derramaban lágrimas de emoción.