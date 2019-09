Flavio Mendoza confesó que robó comida por necesidad

Flavio Mendoza hizo una confesión inesperada ayer en el programa de Mirtha Legrand. El coreógrafo contó que en un momento difícil de su vida, en el que su familia sufría necesidades, contó que robaba en los supermercados y que llegó a estar dos días sin comer,

"No había cosas en casa y me acuerdo que una vez que me agarraron porque me había puesto una bandejita de pollo así acá (señala su abdomen). Eran cosas así que me robaba, comida. Fueron momentos difíciles, duros y yo veía que no podían comprar", relató el bailarín.

"No puedo decir esto pero yo vivía robando. Era ladrón de golosinas", el protagonista y director de la obra “Stravaganza”, y añadió: "Un día me acuerdo me agarraron hasta de un mercado muy conocido. Entraba y sacaba. Era como una gracia".

"Bueno era por necesidad", lo justificó Mirtha. "Sí, bueno, pero me la sacaron cuando me agarraron", replicó Mendoza, recordando aquel momento. "Mirá qué confesión que has hecho y ahora sos archi millonario", lo interrumpió la diva de los almuerzos.

"No, millonario no", aclaró el protagonista del BAR del “Bailando por un sueño”. "Dejame decirte que sí, que te va muy bien, que sos generoso y pagás buenos sueldos", completó la conductora, a lo que Mendoza respondió: "Bueno no soy millonario pero no estoy mal".