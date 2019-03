Flavia Palmiero habló sobre la muerte de Franco Macri

A casi un mes, del fallecimiento de Franco Macri, Flavia Palmiero, expareja del empresario, habló sobre la muerte del padre del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Lo hizo en el programa "Los Ángeles de la mañana", al que asistió para difundir la obra de teatro que protagoniza junto a Christian Sancho.

"Elegí el silencio, porque siempre fui respetosa con él y su familia. No puse nada en mis redes y tampoco di notas aunque me llamaran de todos lados", dijo Palmiero.

"Trato de cuidarme con este tema. He hablado en su momento y la verdad, merecen el silencio, tanto él como su familia", continuó.

"Me han llamado de todos lados y me respetaron. Yo trato siempre de cuidarme con este tema y lo dejo para lo privado", agregó Flavia.

"Me comuniqué con ellos de manera privada que es cómo pienso que hay que manejarse y cómo vos sabés que me manejo. Como corresponde. Ya no me molesta lo que digan las redes. Ya estoy grande. Cumplo treinta y cinco años en esto. Debería hacer una fiesta, pero me da mucha fiaca armar algo en mi casa", cerró la actriz.





