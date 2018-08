Fito Páez fue invitado a cantar en el Stern Auditorium del Carnegie Hall de Nueva York el próximo 28 de septiembre. La cita primero sorprendió al músico rosarino y ahora lo tiene trabajando de manera ardua para el show.

Fito Baez



Hoy desde se cuenta de Instagram mostró la intimidad de la preparación: "Es un video medio traicionero porque no le avisé a los muchachos, pero estamos en pleno brainstorming para el Carnegie, con Diego y Eze, un lindo quilombito tenemos", expresó Fito que largó una contagiosa carcajada.

En las imágenes se puede ver al rosarino "calentando motores" e intercambiando ideas con el guitarrista y productor Diego Olivero, guitarrista y productor, y el director de orquesta Ezequiel Silberstein.

Días atrás Fito contó a través de Facebook cómo fue la convocatoria. "Me llamaron por teléfono y me dijeron: 'A fines de septiembre tocás en el Carnegie hall de Nueva York'. Ok. No sé cómo lo voy a hacer todavía. En todo caso es un hermoso problema. Y, nada. Continuará... ya veremos. Chau".

La cita que ya está oficializada será el 28 de septiembre, a las 20 en el Stern Auditorium del Carnegie Hall de Nueva York, una sala para unos 2800 espectadores.