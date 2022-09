Fito Páez le cantó "Un vestido y un amor" a Cecilia Roth en el Movistar Arena

En la primera fecha del tour que celebra los 30 años de El amor después del amor", la actriz estuvo en la platea. También participó como invitada otra ex pareja del rosarino, Fabiana Cantilo

En lo que fue la primera de las ocho funciones programadas en el Movistar Arena, el rosarino Fito Páez le cantó "Un vestido y un amor" a quien fuera su musa y ex pareja, la actriz Cecilia Roth, quien se encontraba en la platea. No fue la única ex pareja presente este martes por la noche. Sobre el escenario, participó como invitada Fabiana Cantilo.