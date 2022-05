Fue por la música del documental "Sangre no es agua", de Divina Gloria, en el festival The Independent Awards

Fito Páez sumó otro nuevo lauro internacional a su carrera. Y esta vez fue por la música del documental Sangre no es agua", de Divina Gloria, que obtuvo el premio a mejor música en el festival The Independent Awards, con sede en Liverpool.

Esta es una nueva alegría para el equipo de artistas que integraron la producción del documental “Sangre no es agua” . La ópera prima codirigida por Divina Gloria y Cecilia Menis , acaba de recibir el Premio a la Mejor Música (Best Music Feature) creada e interpretada por Fito Páez .

Si la hinchada del Liverpool le dio un gustazo al artista rosarino entonando su clásico tema con "Dale alegría a mi corazón" en la previa de la final de la Champions League , este otro galardón seguramente también lo hará poner contento. Y casualidad o no, The Independent Awards tiene su sede en la ciudad que vio nacer a The Beatles, Liverpool. (https://theindependentawards.com/winners/)

Este lauro se suma a los que ya ha venido ganando el film “Sangre no es agua” como el Premio del Público Jorge Jellinek al Mejor Largometraje en el 18° Punta del Este Jewish Film Festival (Uruguay, febrero 2021); Mención Especial Festival Internacional de Cine de Vesubio (Nápoles, Italia, marzo 2021); Mención Honorable en el Festival Internacional de Cine de Películas de Culto (abril 2021) y Mejor Largometraje Documental de los Premios de Cine Independiente de Hollywood (abril 2021).

A estas distinciones se suma que fue ganadora de los Premios de Cine Internacional Only The Best (Miami, Florida, Estados Unidos, mayo 2021) y obtuvo el lauro a Mejor Directora Mujer en el Festival Internacional de Cine New York City (Diciembre 2021) y Mención Honorable al Mejor Director en el Festival Mensual de Cine Internacional de Londres (Reino Unido, enero 2022).

Con su trabajo en la música de “Sangre no es agua”, Fito Páez es la primera vez que participa en la banda sonora de un largometraje documental (no musical con canciones), dado que las anteriores veces fueron siempre con films de ficción como "Sur" (1987) de Fernando "Pino" Solanas, "Martín (Hache)" (1997) de Adolfo Aristarain, "Vidas privadas" (2001) del propio Fito, "Antes" (2010) de Daniel Gimelberg y "Camino Sinuoso" (2018) de Juan Pablo Kolodziej.

