Fito Páez debutó en Cosquín con un show teñido de polémicas

Fito evidenció problemas en la voz y no recibió el poncho coscoíno.

Fito Páez debutó en Cosquín y más allá de que fue un show histórico para el artista y para el festival de folclore que cumple 60 años, se encendió la polémica porque no recibió el tradicional poncho coscoíno, además de evidenciar algunos problemas al cantar, debido a que su garganta no estaba en óptimas condiciones.

Sin embargo, las polémicas en torno al poncho fueron disipadas. En declaraciones a La Voz del Interior, el intendente de Cosquín Gabriel Musso destacó que:

"Lo que pasó fue una desinteligencia, no hubo mala fe de parte de Fito. La realidad es que nosotros nunca le avisamos al artista que le vamos a entregar un poncho o una distinción, siempre queremos que sea una sorpresa. Cuando yo me acerqué al escenario en el tramo final del concierto y quise arreglar con su manager, me dijo que iba ser imposible porque Fito está acostumbrado a irse rápidamente de sus shows".

El propio Musso le confirmó al diario cordobés que: "Nos dijeron que estaba mal de la garganta, eso sí". Algo que fue notorio, sobre todo en la segunda parte del show, pese a que Fito nunca se le fue el concierto de las manos en un recital que combinó clásicos de su repertorio, ante unas 7.000 personas, y lo mixturó con temas de base folclórica como "D.L.G.", "Yo vengo a ofrecer mi corazón" y "Me voy quedando", en homenaje al Cuchi Leguizamón y en compañía de Fabiana Cantilo.

"El amor después del amor", con la cordobesa Florencia Villagra, fue otro de los grandes momentos del show de una hora, que emitió la Televisión Pública, y que fue coreado por el público.

Previo a "Al lado del camino", Fito dijo: "Todavía puedo cantar con la frente alta algunas canciones y ésta es una de ellas".

El show de Páez abrió la cuarta luna coscoína y, entre otros clásicos, se destacaron "11 y 6", "Brillante sobre el mic", "Ciudad de pobres corazones", "A rodar mi vida" y "Mariposa tecknicolor", que fue el tema de cierre.