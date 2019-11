Finalmente, Valeria Lynch no cambia su apellido

La cantante argentina Valeria Lynch, quien ayer llamó la atención en las redes sociales al anunciar su cambio de apellido a Ninch, tras varios años de exitosa trayectoria, aclaró anoche que sólo se trató de una estrategia por un día para apoyar a una agencia de publicidad homónima.

“La verdad que estoy tentada. No puedo creer. Increíble lo que pasó. Mis amigos de la agencia Ninch y yo revolucionamos las redes y me prendí en esta idea porque celebro a los jóvenes de espíritu y de alma, los que creen en la creatividad, a talentoso como ellos”, dijo la artista en un video publicado en su cuenta de Twitter.

La intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” y “Mentira”, entre otros, señaló que la movida publicitaria fue para apoyar a la agencia Ninch, que competirá este año por un premio Jerry, el más importante de los que se entrega en el ámbito de la comunicación.

“Les devuelvo el apellido, me quedo con el de siempre, obvio”, concluyó su breve mensaje Valeria Lynch.

Ayer, la cantante generó una catarata de comentarios y chistes en las redes sociales tras anunciar un supuesto cambio de apellido, porque según ella, había llegado la hora de reinventarse como artista.

“Si lo hizo Madonna, ¿por qué no lo puedo hacer yo? A partir de ahora soy Valeria Ninch, a puro rock”, escribió.

Más tarde amplió: Pasé del rock a la balada, de la balada al rock, del pelo con rulos al pelo lacio, a la cola de caballo, etc, etc, etc. Cambié tantas cosas, ¿por qué no cambiar mi nombre?”.

Finalmente, al final del día, llegó su aclaración y puso fin a las dudas.