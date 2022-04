Filtraron nuevos audios de Gerard Piqué: las grabaciones comprometen a defensor del Barcelona

El acuerdo entre las partes cerró en una comisión de 24 millones de euros (826 millones de dólares) para Kosmos, la empresa de eventos deportivos presidida por el defensor español, Gerard Piqué, por mover la sede de la Supercopa de España a territorio árabe.

Así, el presidente de la RFEF, Rubiales, indicó que la entidad percibió 40 millones de euros (43 millones de dólares) por temporada por cada una de las seis ediciones organizadas en el país asiático desde 2020 (240 millones de euros en total, 260 millones de dólares), mientras que la empresa a cargo del futbolista percibirá 4 millones de euros (4,3 millones de dólares) por edición, lo que significa un total de 24 millones de euros (26 millones de dólares).

"A ver, Rubi, si es un tema de dinero, si ellos (el Real Madrid) por ocho irían, hostia tío, se paga ocho al Madrid y ocho al Barça... a los otros se les paga dos y uno... son 19, y os quedáis la Federación seis kilos, tío. Antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y apretamos a Arabia Saudí y a lo mejor le sacamos... le decimos que si no, el Madrid no va... y le sacamos un palo más o dos palos más...", expresa Gerard Piqué en uno de los audios que no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Un medio local detalló, además, que “el comentario forma parte de los Supercopa Files, un alud de archivos inéditos que desvelan, entre otros presuntos escándalos, que Piqué tuvo un papel decisivo en las negociaciones para la celebración de la Supercopa en Arabia Saudita y disfrutó a lo largo de ese proceso de un trato privilegiado por parte de Rubiales por motivos no aclarados. Un portavoz del defensor catalán ha negado que recibiera ese trato de favor”.

LOS AUDIOS QUE PRUEBAN EL COMPLOT ENTRE RUBIALES Y PIQUE PARA LA SUPERCOPA EN ARABIA SAUDÍ

Semanas antes de la primera edición de la competencia, Rubiales había admitido que Kosmos había intervenido en las negociaciones, pero dejó en claro que la Federación no le había pagado nada a la empresa de Piqué para llegar a ese acuerdo, evitando de este modo una infracción a su código ético adoptado por unanimidad por la federación en diciembre de 2019.

El diario indica que las negociaciones entre Rubiales y Piqué comenzaron a fines de 2018, cuando el central le propuso convertir el torneo en un “final four”, con la intención de aumentar el valor de los derechos televisivos. Desde ahí, Kosmos y la RFEF comenzaron a trabajar a la par para conseguir un acuerdo.

Frente a las acusaciones, la RFEF denunció en un comunicado haber sido víctima de “una acción criminal organizada y dirigida a la posterior revelación de secretos mediante la distribución de documentación confidencial con una clara intención espuria”, añadiendo que “conversaciones de texto y audio privadas de ejecutivos del ente federativo, incluyendo del presidente, Luis Rubiales, y del secretario general, Andreu Camps” habían sido sustraídas.

Piqué, por su parte, declaró: “Los cachés es un audio sacado de contexto, lo decide la RFEF y sólo le ayudo a buscar una fórmula para que él tenga lógica. Eso es una decisión ciento por ciento de la RFEF. ¿Qué más conflicto puede haber? No tiene que ver un tema comercial con un tema en el campo. Traigo una oportunidad a la RFEF. Pasan de llevarse 120.000 euros a 40 millones. ¿Acaso los árbitros nos van a pitar mejor?”, esgrimió Piqué en una entrevista con Marca.

En tanto, admitió: “Oficialmente cobramos la comisión de Sela, una empresa del Gobierno de Arabia Saudita. En ningún caso cobramos de la RFEF. No tengo ningún trato comercial con la RFEF”. Y cerró: “Todo lo que hemos hecho es legal. No es que no me esconda, es que me siento orgulloso porque hemos hecho un trabajo espectacular”.

Nuevos audios, más pedidos: los Juegos Olímpicos y la crítica a Sergio Ramos

En medio de las declaraciones públicas que debieron hacer cada una de las partes implicadas, en esta ocasión, el diario español El Confidencial publicó el diálogo que mantuvieron el máximo directivo y el jugador acerca de la intención del defensor de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio pasados.

El objetivo del referente del Barcelona y -también empresario- era asistir a la cita olímpica: “Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, me la tienes que conseguir”, se podía escuchar en un audio de Whatsapp que filtraron en las últimas horas. “Me hace una ilusión que te cagas jugar los Juegos Olímpicos. Y la tenemos que mantener muy en secreto, tío” continuaba el defensor.

“Lo tenemos que mantener muy en secreto y agarrar al míster cuando acabe, en septiembre o cuando sea. Cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él. Me haría una ilusión... A ver cómo lo podemos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?”, insistía Piqué, que no juega en La Roja desde el mundial de Rusia 2018 cuando anunció su retiro de la selección nacional tras haber quedado eliminados en octavos de final.

AUDIOS: PIQUE PIDIÓ A RUBIALES IR CON ESPAÑA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE TOKIO 2020

Luego, el presidente de la Federación le respondió: “Yo ya se lo comenté al míster y él lo sabe. Él tiene que tomar también las decisiones y yo desde luego ya sabes que encantado de echar una mano ahí. Por supuesto hay que mantenerlo en secreto y el míster, si confía, quiere y tira para adelante, yo encantadísimo. A mi me gustaría que vinieras hasta la absoluta, que te necesitamos más”.

Una de las razones por las que el futbolista estaba interesado en mantener la conversación en privado era porque temía que otros jugadores quisieran hacer lo mismo y así quedarse sin el cupo para futbolistas mayores de 23 años dentro de la plantilla.

Más tarde, Piqué envió a Rubiales un enlace acompañado de la pregunta, “¿Sabes algo de esto?”. El link era sobre una noticia que decía que Sergio Ramos quería disputar los Juego Olímpicos Tokio. “Primera noticias, ni idea. Palabra que me quedé de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad”, respondió el dirigente.

Dos días más tarde, sin embargo, Rubiales volvió a contactar al jugador del Barcelona: “Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad. Me han dicho que quiere hablar conmigo”. A lo que Piqué le contestó: “Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo”.

Finalmente, Luis de la Fuente no convocó a ninguno de los dos referentes. Los tres jugadores mayores de 23 años que incluyó en la lista fueron Dani Ceballos, Marco Asensio y Mikel Marino.

Este miércoles, el presidente de la RFEF se presentó en una rueda de prensa y habló sobre ello: “Fueron más los que me lo pidieron (ir a los JJOO). Hablé con Luis de la Fuente para que supiera quién me había llamado y me dijo ‘Muchas gracias por decírmelo, Luis. Haré lo que quiera’. Y no lo llevó. Ganamos la de plata”.

E indicó: “A los resultados me remito. El que quiera ir a la selección que no me llame porque los que me han llamado no han ido”.

A su vez, también se refirió al hecho del hackeo de su celular: “Robar los audios de mi móvil es una acción mafiosa. No creo que lleguen al punto de pegarme un tiro y tirarme en una cuneta, pero por qué no van a meterme algo en el móvil o meterme un paquete de cocaína en el maletero”.

“Aquí hay una mafia que quiere acabar con la Federación. Esta todo en manos de la policía. El problema real es que me han sustraído información de mi teléfono de manera ilegal”, concluyó.