Filtran un nuevo tema de Shakira: ¿vuelve a cargar contra Gerard Piqué?

Tras la explosión que provocó el tema que grabó con Bizarrap, el mundo quedó a la espera de cuál será el próximo movimiento de Shakira , más después de la respuesta irónica que Gerard Piqué , su ex marido, con que reaccionó ante las críticas que la cantante colombiana le deslizó en la canción.

El rumor que recorrió las redes sociales y los medios especializados en música aseguraba que la vocalista que popularizó el "Waka Waka" a nivel planetario tenía lista una nueva colaboración, esta vez con su coterráneo Manuel Turizo y que también estaría dedicada al ex defensor del Barcelona.

La versión era verosímil teniendo en cuenta la letra de los últimos éxitos de Shakira, "Monotonía" y "Music Session #53" , en las que fue despiadada con Piqué, al que dejó en ridículo por haberla engañado con Clara Chía , infidelidad que ella descubrió por un desliz hogareño de su ex marido.

Este miércoles la especie quedó confirmada cuando se filtró un fragmento del nuevo tema en el que, al menos por lo poco que trascendió, parecería que no vuelve a cargar contra Piqué sino que va en otra dirección: la letra es sensual y se aleja de las indirectas despechadas que lanzó en sus últimas creaciones.

“Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía”, es la única frase que se puede escuchar en la filtración. Está claro que no se refiere a su ex, aunque hubo quienes en los comentarios del posteo quisieron ver una nueva ironía dirigida a Piqué.

Ni Shakia ni Manuel Turizo hicieron comentarios sobre el tema ni su supuesta colaboración, aunque los medios dedicados a cubrir la actividad musical la confirmaron. También se supo que la artista colombiana tiene lista una colaboración con Karol G, que iba a publicarse el pasado 2 de febrero, pero se vio demorada.

¿Qué pasó? La intérprete de "Provenza" tenía otro lanzamiento programado para este 3 de febrero, "X si volvemos". Y, sin duda, el tema se habría visto eclipsado por la canción hecha con su compatriota, ya que Shakira y Piqué siguen siendo uno de los temas del momento.

Desde que se hizo público que Shakira y Piqué terminaron su relación por una infidelidad del futbolista con Chía, la intérprete de "Hips Don’t Lie" lanzó tres temas en los que fustiga al padre de sus hijos por haberla lastimado: "Te felicito", "Monotonía" y la "Music Session #53" con Bizarrap.