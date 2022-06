Filtran un irónico tema de la China Suárez sobre el "Wandagate": "Lo mío es cosa mía"

En Los Angeles de la Mañana, de Brito anunció: "Vamos a presentar un tema que nos dicen que sería el nuevo de la China Suárez. Una fuente muy legítima nos dice que este es el segundo corte".

"Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía, a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía. Me llama mi familia, leyeron las noticias, no saben más que decir, atrás de un falso perfil, se esconden todos los días, me llenan de espinas... A veces quiero escapar para olvidarme de todo", dice el nuevo tema de la actriz en una de sus partes.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era. Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera. Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos? Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía", cierra el tema.

naaaa jajajaj — wan (@wandaicardi27) June 22, 2022

Tras el audio de la canción de la China SUárez fueron varias las panelistas de LAM que sugirieron que el tema podría hacer referencia al escándalo de Wandagate y a su relación con los medios de comunicación.

Tras conocerse la nueva canción de la China, Wanda Nara reaccionó en su cuenta perfil de Twitter con un sugerente comentario. “Naaaa jajajaj”, escribió junto a emojis de risas. No fueron pocos los usuarios que vincularon su comentario a la filtración del próximo tema de la China Suárez.