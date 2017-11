Fiesta electrónica al ritmo de Franco Cinelli

Franco Cinelli y Mariano, los dos DJ´s referentes de Rosario, se reúnen para realizar un back 2 back mañana, a partir de las 23, en La Fluvial (Los Inmigrantes 410). Luego de una extensa gira europea, los músicos y productores rosarinos fusionan sus fiestas My Beat y Get Slow que reúnen lo mejor de la música electrónica. El warm up estará a cargo del joven talento local Lautaro Scavuzzo.