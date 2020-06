Festival Annecy, el ritmo que cruza todas las fronteras

Largometrajes, cortos y proyectos argentinos estarán presentes en el Festival Internacional Annecy de animación, uno de los más relevantes del género a nivel mundial, que comienza mañana de manera virtual y que se extenderá hasta el 30 de junio.

A la par del festival tendrá lugar, entre el 16 y el 19, el mercado Mifa, donde tendrá espacio la animación nacional por medio del stand coordinado por la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (Aaici), por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).

Entre las realizaciones nacionales seleccionadas para participar en las secciones oficiales se encuentran el largometraje “Lava”, de Ayar Blasco, que participará en la sección Feature Films Contrechamp in Competition; el cortometraje “Cucaracha”, de Agustín Touriño, en la sección Graduation Short Films in Competition (películas de fin de estudios); y el cortometraje “Migrante”, de Esteban Ezequiel Dalinger y César Daniel Iezzi, en la sección Perspectives Short Films in Competition (competencia oficial de cortometrajes).

El último largometraje de Juan Pablo Zaramella, “Coda”, participará en las secciones Mifa Pitches y en Animation! Focus, donde participan los proyectos que ganaron en el mercado Ventana Sur el último año.

“El after del mundo”, proyecto de cortometraje de Florentina González, estará en la sección Mifa Pitches cortos; y la serie “El rey de los mundos”, dirigida por Ariel López V. y producida por Marilina Sánchez, en la sección Mifa Pitches Animation du Monde. “El rey de los mundos” ganó los concursos del Incaa “Desarrollo de proyectos de series de animación para productoras con antecedentes 2016” y el “Concurso nacional de series de animación primera edición 2017”.

Durante los días del mercado se desarrollan múltiples actividades para productores, directores, exhibidores, inversores, compradores y vendedores internacionales. En la edición 2019 participaron 4.143 acreditados provenientes de 92 países.