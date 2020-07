Fernando Montalbano canta tangos, en un guiño a su historia

Fernado Montalbano trae tango y poesía en medio del hastío de la pandemia. "Dicen que uno no hace la música que le gusta, sino de la que está hecho" , dice el cantautor y poeta rosarino que hoy, a las 16, presenta su espectáculo "Tango y Poesía", un concierto en vivo desde su canal de YouTube http://youtube.com/c/fernandomontalbano.

En un show que será a la gorra virtual, Montalbano interpretará tangos, milongas, valses y candombes, alternando composiciones propias y versiones de obras clásicas. A la manera de los juglares urbanos, articulará los temas musicales con historias y poemas. Su estilo se caracteriza por abordar la hondura del género y a la vez por incluir tangos y milongas de tono satírico y humorístico, así también como por orientar su interpretación libremente, sin esquematismos ni clichés, tanto en el canto como en su toque personal de la guitarra.

"El tango es mi raíz y la escuela donde aprendí a escribir letras, poemas, fraseos cantados. Mi viejo, El Tito, me acunaba con su armónica tocándome tanguitos, y su hermano, mi tío — se hacía llamar Carlos Montalbán— fue cantor de tangos. Mi tío me llevaba a sus presentaciones y por ahí me dejaba cantar un par de temas. Me crié corriendo por el pasillo del conventillo de mi abuela Luisa, que estaba sembrado de artistas de tango y varieté", repasó el artista en un breve relato sobre sus orígenes. "Por todo eso canto tango, porque es mi forma de cantar", índicó.

"En tiempos de pandemia, por necesidad expresiva y de trabajo, pongo mi oficio de cantor y poeta al servicio de quienes precisen compañía, para celebrar el encuentro íntimo y potente, de quienes sentimos al arte como un lenguaje común y vital, para atravesar las pérdidas, los desencuentros, los miedos, las utopías pendientes, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Y porque creo que la vanguardia viene corriendo siempre desde atrás, nunca de adelante", concluyó Montalbano, cuyo último trabajo discográfico es "Viajeros" (2017), de edición independiente.