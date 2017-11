"Fernando me propuso casamiento anoche", contó exultante Barby Franco

Barby Franco y Fernando Burlando atravesaron varias tormentas durante su noviazgo, pero la pareja siempre salió a flote y, aunque el último conflicto parecía ser el que definiría una ruptura que parecía inevitable, los tortolitos supieron remontar el barrilete del amor que los une.

Este jueves, en diálogo con Moskita Muerta, el ciclo radial que va por La Once Diez, Barbie se mostró emocionada al hablar sobre a gran propuesta que había recibido horas atrás: "Capaz que en el verano hay una gran sorpresa. Por ahí se asienta más el amor", contó la morocha desde Punta del Este, donde se encuentra realizando Stravaganza.

Luego, los conductores del ciclo, quisieron saber si había alianza y las características del atendo requerido para la gran boda: "Sí, puede ser. La idea es que vengan todos descalzos, todos muy relajados. Es de verdad. Y ojalá que no pase... así que sólo voy a decir que va a pasar en el verano pero no voy a dar fechas ni nada", disparó, en referencia a la posibilidad de una nueva crisis con Burlando.

Más tarde, dio detalles sobre la propuesta de Burlando: "Fue ayer a la noche. Él ya me había propuesto casamiento con anillo en 2015 y le dije 'sí, mi amor... ¡todo bien!', pero después me había agarrado como miedo porque era muy chica. Ese anillo lo perdí haciendo snorkel. Así que ahora no me dio anillo pero me lo va a dar".

Finalmente, Barby dijo que llamarían a la cigüeña: "Ya teníamos ganas. Fuimos a Las Vegas y después de lo que pasó, dije que de ahora en más iba a hacer lo que yo quisiera, decir lo que pienso, lo que siento, disfrutar el hoy y el presente porque después de lo que pasamos me di cuenta que la vida es un segundo. Fue tremendo y horrible", concluyó.