Fernando Cabrera: "Los argentinos son de idealizar bastante a Uruguay y los uruguayos"

—A “Simple” lo grabaste completamente solo, sin banda y sin invitados. ¿Por qué decidiste hacerlo de esa forma?

—Desde hace muchísimos años recibía la solicitud de mucha gente que me ha visto en vivo solo con la guitarra y que me preguntaba: “¿Cuándo vas a grabar un disco solo con la guitarra? Porque a mí me gusta más solo que con banda”. Entonces es algo que tenía pendiente. También este álbum confluyó con dejar de trabajar con el quinteto con el que venía tocando hace como 22 años. Sentía la necesidad de encontrarme solo con mis herramientas, y quería salir un poco del estrés de tener que coordinar muchos horarios para grabar. Quería grabar un disco de una forma muy calma: no quería grabar todo junto en 15 días con horarios largos y muy estresantes. Acá iba al estudio dos tardes seguidas, tres horas cada día, y después me tomaba dos meses de distancia hasta la siguiente grabación. Iba caminando al estudio Sondor que queda cerca de casa. Es el estudio más antiguo de Montevideo, un estudio clásico precioso. Al disco lo fui haciendo en el lapso de un año y medio, con una enorme tranquilidad, y trabajar así me dio una gran satisfacción. Nada que ver con esa locura de trabajar a toda velocidad, con mucho estrés.

—¿El título “Simple” viene de perseguir la simpleza como concepto? ¿Sos de trabajar mucho las canciones hasta que quedan como vos querés?

—El título “Simple” es un poco engañoso. A las canciones las grabé solo pero no son simples, son canciones como las que he hecho toda mi vida. Sí soy de trabajar mucho las canciones antes de darlas por terminadas, es un límite que nunca sé dónde está. Pero al mismo tiempo tengo una ansiedad muy grande de mostrar lo último que estoy haciendo, se me va de las manos. He llegado a tocar en vivo canciones bastante verdes porque ya no aguanto más, quiero ver qué pasa con la gente. Un poco confluye todo eso: soy riguroso, soy exigente y también tengo ansiedad. Antiguamente, en mis comienzos, yo hacía canciones largas y muy complejas en un ratito, en 20 minutos, me venía como una especie de derrame. En los últimos tiempos, en cambio, he llegado a estar dos años con una canción, o más.

—En el tema “Soy un hombre” cantás “pasé por muchas niñeces para llegar aquí”. Y en la letra de “El Liceo” hablás de la secundaria... La niñez también es nombrada en otros discos tuyos recientes. ¿Hay ahí un territorio que te interesa especialmente? ¿Cierta nostalgia o necesidad de rescate?

—Creo que eso ha estado siempre, desde que empecé a hacer canciones, hace más de 40 años, cuando era un adolescente. Mi infancia y mi adolescencia fueron muy ricas en situaciones agradables, de mucha felicidad. La etapa de la secundaria, que en mi caso fue de los 12 a los 15 años, porque después empezaba el bachillerato, fueron de los mejores años de mi vida. En esa época uno vive en barra, en función de lo colectivo, con el grupo de amigos y compañeros. Vas a bailar, vas al estadio, vas de campamento, siempre en barra. Luego uno va creciendo y esa dinámica grupal va desapareciendo. Mi infancia también fue muy linda, con mis hermanos y mis primos. Cada dos por tres me vienen recuerdos y me gusta citar esa etapa. Pero no es que la tenga idealizada, también he tenido mis dolores y frustraciones como cualquiera.

—Tu formación musical viene desde la infancia. Pero ¿cuándo aparece la música que te marcó?

—Yo empecé a hacer canciones propias a los 14 años. Y desde los seis tocaba la guitarra e interpretaba canciones de otros. Mis primeras influencias fueron los Beatles. Yo pertenezco a la época en que los Beatles todavía no se habían separado (risas), y uno esperaba con una ansiedad maravillosa el próximo disco de ellos. Otra influencia era el folclore argentino. Esa era una época muy rica de la discografía de Mercedes Sosa, fines de los 60 y principios de los 70, antes del exilio, con unos arregladores increíbles como Cardozo Ocampo y Santiago Bertiz. Después estaba la música del Brasil, que en Uruguay siempre estuvo muy presente: a mis padres les encantaba la bossa nova y yo la escuché desde niño. De Argentina también me impactó Almendra. El primer disco de Almendra me parece de los mejores álbumes de la historia de la música argentina. Y a contrapelo de mis amigos y mi generación yo también escuchaba mucho tango, y en mi adolescencia descubrí a Piazzolla, que me arrancó la cabeza.

fer3.jpg El cantante en el estudio, durante la grabación de "Simple".

—¿Tu familia alentaba tu vocación por la música?

—Mi madre me apoyaba, a ella le daba cierta satisfacción que yo fuera músico. Mi padre fue muy indiferente, nunca me apoyó, algo que me causó dolor toda la vida. Y mis hermanos me apoyaban porque para ellos era natural que yo estuviera con la guitarra en la mano desde pequeño: cantaba en las reuniones familiares, en los clubes de barrio y me llevaban a programas infantiles de televisión. Después en la secundaria seguí estudiando música y siempre tenía algún grupo donde tocaba de manera totalmente amateur. Empecé a ser más profesional, entre comillas, a los 19, 20 años.

—Tus primeros años no fueron fáciles, te costó vivir de tu profesión...

—Sí, yo vivo de la música desde hace unos 15 años. Antes de eso estuve como 30 años haciendo de todo: fui taxista, trabajé en casas de bulones y tornillos y fui copista de la Sinfónica de Montevideo. El oficio de copista ya no existe más, ahora se hace todo por computadora. Antiguamente era una cosa caligráfica, te daban el libro de la obra y vos tenías que desglosar eso en una partitura para cada instrumento. También di clases de guitarra durante muchos años.

—A principios de este siglo tu obra empezó a ser descubierta y valorizada, sobre todo en Argentina. ¿Por qué ocurrió en ese momento?

—El puntapié inicial lo dio Jorge Drexler, mi querido compatriota. El se empezó a tomar el trabajo de nombrarme y recomendar mis discos cada vez que lo entrevistaban en Argentina. El les hablaba a los colegas y a los productores, y así inició una especie de curiosidad por mi obra que después tomaron algunos periodistas y músicos: Liliana Herrero, la Bersuit, Javier Malosetti, Ana Prada, Baglietto... Todos ellos cantaban mis canciones y así empezó a circular mi nombre en la Argentina.

—¿Cómo la pasaste durante la pandemia? ¿Sentiste miedo? ¿Tuviste dificultades económicas?

—La pasé bien. Me cuesta decirlo porque sé que hay mucha gente que la pasó muy mal. Tuve la fortuna de pasarla bien por varias razones. Primero porque yo soy un tipo con muy poca vida social, para mí estar en mi casa no significa ningún sacrificio. Y en segundo lugar no pasé apuros porque tenía unos modestos ahorritos. Pero sé que hay colegas y compañeros que la pasaron muy mal, porque tenían cero ingresos y tenían que pagar los estudios de los hijos, el alquiler, la sociedad médica... Los artistas estuvimos dos años completos sin poder trabajar. Yo tengo mi casa, no pago alquiler y no tengo hijos, entonces no me afectó tanto, pero me doy cuenta de que mucha gente la pasó horrible.

—Hace más de tres años que no venís a Rosario. ¿Hay algún lugar de la ciudad que te guste en particular?

—Yo voy a las ciudades con un enfoque muy laboral, llego sobre el pucho. No me quedo mucho después del concierto, enseguida me vuelvo a Uruguay. Entonces lo que conozco de Rosario es muy poco. Pero uno percibe cómo es la atmósfera, cómo es la gente, cómo es el ritmo de una ciudad. No en vano siempre se dice que Rosario y Montevideo tiene un gran punto de enlace.

—Supongo que ahora Montevideo es más tranquila que Rosario, que está viviendo un presente complicado. Y la Argentina, bueno...

—Los argentinos son de idealizar bastante a Uruguay y los uruguayos. Uruguay es un país como cualquier otro. Acá también tenemos delincuentes, tenemos problemas políticos y severos problemas económicos. Ustedes en general vienen de vacaciones (risas), entonces la pasan bien (risas). En contrapartida, para los uruguayos, el lugar donde siempre quieren ir, la meta, es la Argentina. Yo lo percibo desde mis abuelos. Vivir en Argentina y que te vaya bien en Argentina es como lo más. Desde mi infancia yo recibo una mirada de Argentina que es de pura admiración. Los ídolos máximos de mi padre eran Troilo y Juan Manuel Fangio, mi abuela se sabía de memoria todos los elencos de las películas argentinas de los años 30, 40 y 50. Y siempre fue así: con los artistas, los deportistas, los escritores. Hay una enorme admiración por la Argentina desde esta orilla.